Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat. Об этом туристов в понедельник предупредило Генконсульство РФ в Гуанчжоу.

Речь идет как о пересечении сухопутной границы, так и о перелетах через воздушные гавани Китая. Причем, меры, направленные на проверку соответствия истинных целей поездки и категории оформленной визы, коснутся также транзитных пассажиров, следующих через международные аэропорты КНР. Для это могут проводится собеседования, проверка содержимого мобильных телефонов, включая не только переписку, но и документы, фотографии.

Если пограничники обнаружат компрометирующую, на их взгляд, информацию, они могут отказать во въезде и задержать туриста до ближайшего обратного рейса.

В Генконсульстве РФ призвали россиян "безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям при пересечении границы".