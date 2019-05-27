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27.05.2019 19:20
Рубрика: В мире

Власти Китая начали проверять WhatsApp и Viber у транзитных туристов

Текст: Игорь Дунаевский

Миграционные власти Китая ужесточили пограничные проверки для иностранных туристов, в том числе обязывая въезжающих граждан предоставить переписку в электронных мессенджерах, включая Viber, WhatsApp и распространенный в Поднебесной WeChat. Об этом туристов в понедельник предупредило Генконсульство РФ в Гуанчжоу.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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Речь идет как о пересечении сухопутной границы, так и о перелетах через воздушные гавани Китая. Причем, меры, направленные на проверку соответствия истинных целей поездки и категории оформленной визы, коснутся также транзитных пассажиров, следующих через международные аэропорты КНР. Для это могут проводится собеседования, проверка содержимого мобильных телефонов, включая не только переписку, но и документы, фотографии.

Если пограничники обнаружат компрометирующую, на их взгляд, информацию, они могут отказать во въезде и задержать туриста до ближайшего обратного рейса.

В Генконсульстве РФ призвали россиян "безусловно соблюдать требования китайского миграционного законодательства и заранее быть готовыми к проверочным мероприятиям при пересечении границы".

В мире Восточная Азия Китай Экономика Туризм Правительство МИД
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