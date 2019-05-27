Во Франции задержали второго подозреваемого по делу о взрыве в Лионе

Французские правоохранительные органы задержали двух подозреваемых в рамках расследования взрыва на пешеходной улице в Лионе, в результате которого пострадали 11 человек. Как передает Le Figaro, об этом проинформировали министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер и мэр Лиона Жерар Коллон.

По словам главы МВД Франции, 24-летний мужчина, которого стражи порядка называют автором взрыва, был арестован в понедельник утром на одной из улиц Лиона, когда он выходил из автобуса. Как пишет Le Figaro, это студент алжирского происхождения, полиция вела за ним слежку с воскресенья. Ранее он никогда не попадал в поле зрения правоохранительных органов или спецслужб. Мужчину удалось отследить благодаря записям видеокамер, опросу свидетелей и анализу ДНК. Работу следователей в полиции назвали "образцовой". В настоящее время подозреваемый помещен под стражу и после первого судебного слушания будет переведен в Париж.

Вторым подозреваемым, о задержании которого сообщил мэр города, оказался школьник, тоже алжирской национальности, предположительно друг или родственник первого.

Напомним, вечером 24 мая в центре Лиона произошел взрыв, в результате которого пострадали 11 человек. Как было установлено специалистами, взрывное устройство в виде пакета, оставленное преступником, было начинено гайками, болтами и обрезками гвоздей. Вместе с тем, поскольку оно не содержало большого количества взрывчатого вещества, эффект от взрыва не имел столь трагических последствий.