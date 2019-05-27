Военные из 5 стран проинспектируют воинскую часть в Беларуси

Инспекционная группа Испании, в которую также войдут по одному представителю Италии, Норвегии, Португалии и Чехии, проверит одну из воинских частей в Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РБ.

"В соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) Республику Беларусь посетит инспекционная группа Испании​​​. Инспекционная группа проверит одну из воинских частей вооруженных сил (по выбору инспекторов), являющуюся объектом контроля согласно положениям ДОВСЕ", - говорится в сообщении.

Целью инспекции является проверка соответствия наличия на проверяемом объекте контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.