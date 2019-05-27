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Рубрика: В мире

Военные Саудовской Аравии сбили груженый взрывчаткой дрон хуситов

Королевские силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили и уничтожили груженый взрывчаткой дрон хуситов. Беспилотник направлялся в сторону аэропорта имени короля Абдаллы в городе Джизан, чтобы атаковать его.

Фото: Fasicle / wikimedia.org
Тайна беспилотников-камикадзе хуситов до сих пор не разгадана

Целью аппарата были военные самолеты, расположенные в воздушной гавани, сообщает Reuters. Спикер арабской коалиции в Йемене Турки Аль-Малики заявил, что за подобные действия хуситы "заплатят высокую цену", так как данным аэропортом ежедневно пользуются тысячи пассажиров.

Последние две недели хуситы значительно усилили обстрелы Саудовской Аравии ракетами и беспилотниками.

Напомним, противоборство между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с августа 2014 года. В марте 2015-го одну из сторон конфликта начала поддерживать арабская коалиция.

Повстанцы активно задействуют дроны для артиллерийской разведки и корректировки. Также предпринимались попытки уничтожения таким оружием радиолокационных станций саудовских зенитных ракетных комплексов Patriot. До недавнего времени речь шла о небольших дронах, способных летать всего на 150 километров. Однако с прошлого года стали фиксироваться неизвестные аппараты с размахом крыла порядка 4,5 метра и дальностью, доходящей до 1200-1500 километров.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия В мире Ближний Восток Йемен Операция коалиции Саудовской Аравии в Йемене
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