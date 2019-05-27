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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Вышел сборник статей в честь 70-летия китайско-российских дипотношений

В посольстве РФ в КНР состоялась презентация сборника статей в честь 70-летия китайско-российских дипотношений "Дружба из поколения в поколение". В презентации приняли участие сопредседатель Китайско-российского Комитета дружбы, мира и развития Дай Бинго, посол РФ в КНР Андрей Денисов, заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное"
Посол РФ в КНР Андрей Денисов на презентации сборника. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Посол РФ в КНР Андрей Денисов на презентации сборника. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Посол РФ в КНР Андрей Денисов на презентации сборника. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Среди авторов сборника - дипломаты, эксперты и ученые, журналисты. В статьях рассказывается о ярких эпизодах в отношениях двух стран, описаны истории дружбы между россиянами и китайцами. Дай Бинго оставил следующий отзыв о сборнике: "Впитать мудрость и силу истории - вписать новую страницу в китайско-российские отношения новой эпохи". 

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
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На презентации сборника Андрей Денисов отметил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем историческом этапе. Российский посол выразил благодарность дипломатам двух стран за вклад в развитие двусторонних отношений в самых разных областях.

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн отметил, что люди старшего поколения на протяжении всей жизни прилагали усилия для развития китайско-российских отношений. В этой книге они вспомнили и рассказали о важных моментах из общего исторического прошлого, что оказалось интересным для читателей. 

Фото: В сборник вошли статьи 31 автора, среди которых дипломаты, журналисты, ученые / предоставлено Медиакорпорацией Китая
Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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