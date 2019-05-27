Вышел сборник статей в честь 70-летия китайско-российских дипотношений

Среди авторов сборника - дипломаты, эксперты и ученые, журналисты. В статьях рассказывается о ярких эпизодах в отношениях двух стран, описаны истории дружбы между россиянами и китайцами. Дай Бинго оставил следующий отзыв о сборнике: "Впитать мудрость и силу истории - вписать новую страницу в китайско-российские отношения новой эпохи".

На презентации сборника Андрей Денисов отметил, что российско-китайские отношения находятся на лучшем историческом этапе. Российский посол выразил благодарность дипломатам двух стран за вклад в развитие двусторонних отношений в самых разных областях.

Замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн отметил, что люди старшего поколения на протяжении всей жизни прилагали усилия для развития китайско-российских отношений. В этой книге они вспомнили и рассказали о важных моментах из общего исторического прошлого, что оказалось интересным для читателей.