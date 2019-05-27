Заключенные одесской колонии устроили бунт

Утром 27 мая в Южной исправительной колонии общего режима №51 Одессы заключенные подняли бунт. В первые часы беспорядков сообщалось о массовом побеге заключенных, взятии заложников, а также о гибели одного человека. Однако позже находящиеся на месте корреспонденты получили информацию от официального представителя колонии, которая опровергла эти сообщения. Предположительно, бунт в тюрьме начался по причине недовольства заключенных условиями содержания, в частности, качеством пищи.

"Погибших нет, информация о побеге и захвате заложников оказалась ложной, сейчас внутри "работает" спецназ. Задержанные - "группа поддержки" зэков", сообщает корреспонтент Думская.net с места событий.

Сейчас к колонии стянуты дополнительные силы правопорядка, в том числе Нацгвардии Украины. По факту случившегося открыто уголовное производство по статье "действия, которые дезорганизуют работу учреждений исполнения наказаний".