Ждать - значит рисковать здоровьем Лизы. Помогите малышке получить необходимое лечение!

У Лизы опасная "дремлющая" болезнь, которая, если ничего не предпринять, может в любой момент проснуться и отобрать у девочки не только ее счастливое детство, но и жизнь.

Благотворительный фонд "Алеша" просит помощи в сборе средств на лечение

Гришина Лиза, 1 год

Диагноз: меланоморфный невус лица

Стоимость лечения: 2 182 909 рублей

ПОМОЧЬ ЛИЗЕ

Лиза маленькая очаровательная девочка. Ей уже исполнился 1 год. Она живет с мамой и папой в Москве. Родители души не чают в своей доченьки, а она радует их своим веселым смехом. Лиза любит играть со своими куклами, ей очень нравится рисовать и петь. В мае малышка в первый раз поехала к бабушке в деревню. Она была в восторге и целые дни проводила на улице, гуляла с мамой, любовалась первой зеленью и кормила местных котиков, которые ее просто обожали! Крохе тяжело усидеть на месте, она очень активная и жизнерадостная. Можно сказать, что Лиза - счастливый ребенок. Только девочка никак не может понять, почему ее мама часто бывает такой грустной и даже плачет.

Малышка родилась с большим темно-коричневым пятном на лбу. Врачи не сразу сообщили родителям диагноз. Уже после выписки из роддома, в детской поликлинике, они узнали диагноз - меланоморфный невус лица. Он опасен тем, что в любой момент может переродиться в меланому - рак кожи.

ПОМОЧЬ ЛИЗЕ

Врачи точно не знают из-за чего это происходит. Воздействие солнечных лучей, банальный ушиб или что-то еще - механизм и триггеры, его запускающие, до конца не изучены. Главное, в чем все врачи сходятся, меланоморфный невус - это бомба замедленного действия. И последствия ее "взрыва" могут быть трагичными.

К счастью, болезнь можно победить! Невус удаляют хирургически, а на его место пересаживают здоровую кожу. Это очень сложная процедура, которая требует от пациента большой выдержки и силы духа. А еще, в случае с таким гигантским невусом как у Лизы, на этой уйдет ни один год. Лизе нужно несколько операций, между которыми необходимо выдерживать большие промежутка.

Но в случае с Лизой именно время - самый драгоценный ресурс. Ведь ждать - значит подвергать малышку смертельной опасности. Родители нашли выход. В израильской клинике разработали уникальную методику лечения невуса. Лизе потребуется значительно меньше процедур по сравнения с классическим способ! А это значит, что невус удалят быстро, он не успеет переродиться в злокачественное новообразование, и жизни малышки ничего не будет угрожать!

Но стоимость процедуры для простой российской семьи огромна - 2 182 909 рублей. Родителям Лизы никак не собрать эту сумму самостоятельно. Поэтому им должны помочь мы. Ведь чужих детей не бывает. И Лизе, маленькой славной девочке, сейчас очень нужна наша поддержка.

Помогите Лизе получить необходимое ей лечение. Сделайте пожертвование на любую сумму. Пожалуйста, не оставляйте Лизу и ее родителей один на один с этой бедой!

Помочь Лизе можно на сайте Благотворительного фонда "Алёша"

Также вы можете перечислить пожертвование на расчётный счёт фонда:

Расчётный счёт в “Cбербанке”

Банк: Северо-Западный Банк

ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ " г. Санкт-Петербург

БИК 044030653

Счёт банка 30101810500000000653

Получатель: Благотворительный фонд помощи нуждающимся "Алёша"

Расчетный счёт (лицевой счет): 40703810055240000272

ИНН: 7805303459

Назначение платежа: "Благотворительное пожертвование для Гришиной Лизы"

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