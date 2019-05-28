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28.05.2019 10:20
Рубрика: В мире

Адвокат из Колорадо стал 11-м погибшим на Эвересте за 10 дней

Текст: Максим Макарычев
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Адвокат Кристофер Кулиш из Колорадо стал 11-м альпинистом, который умер во время восхождения на Эверест за последние 10 дней. Этот сезон уже называют одним из самых смертоносных в истории покорения самой крупной горы в мире.

Фото: iStock
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Брат Кристофера, Марк, сказал, что 62-летний альпинист прибыл в базовый лагерь горы в Непале за семь недель до своего восхождения, чтобы привыкнуть к климату. Он умер от остановки сердца в лагере чуть ниже вершины. Этой участок еще называют "зоной смерти".

По данным Associated Press, смерть Кулиша наступила во время рекордного сезона скалолазания на гору. В этом году власти Непала выдали 381 лицензию стоимостью 11 000 долларов за штуку. Для справки, только 346 разрешений было выдано во всем прошлом году. Большинство из 11 жертв скончались от так называемой высотной болезни, наиболее распространенной причины смерти на Эвересте.

Два альпиниста погибли во время спуска с Эвереста

Гиды шерпа на непальской стороне горы жаловались, что лавина на последнем участке подъема, в той самой "зоне смерти", стала самой серьезной проблемой для альпинистов в этом весеннем сезоне. "Я много раз поднимался на Эверест, но лавина этой весной была худшей", - сказал Церинг Джангбу Шерпа, гид, который 22 мая поднялся на Эверест. По его словам, альпинисты в этом году пострадали из-за лавины, а не из-за ветра и холода.

В мире Юго-Восточная Азия Непал В мире США Покорение Эвереста
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