Александр Вучич признал, что страна теряет контроль над Косово

На фоне заявлений президента Сербии Александра Вучича о потере контроля над Косово, утром вторника косовская сторона произвела аресты 13 сербов. Глава Сербии приказал привести вооруженные силы страны и спецназ в полную боевую готовность.

В ходе выступления перед сербским парламентом президент Александр Вучич заявил, что Сербии следует признать, что страна теряет контроль над Косово. Двухчасовое выступление главы государства было в целом посвящено косовскому вопросу, и главной мыслью, озвученной Вучичем, стала необходимость для Сербии окончательно определить дальнейшую политику в отношении Косово.

"Я решил не продолжать ложь и самообман, я сказал всем, что нет власти Сербии, нет нашего правительства в Косово и Метохии, что крайне важно для здравоохранения и образования, и мы должны прекратить обманывать нашу собственную общественность", - заявил Вучич в своей речи. Он призвал депутатов сделать выбор между "сладкой ложью и горькой правдой", предлагая парламентариям и властям страны определить дальнейшую политику по отношению к Косово.

Глава Сербии отметил, что есть два пути развития ситуации: либо продолжить сохранять конфликт в замороженном состоянии, либо начать развитие контактов с Косово. При этом Вучич дал понять, что он лично выступает за диалог с Приштиной.

На фоне выступления сербского лидера, утром вторника в Косово произошел инцидент, вынудивший Вучича привести вооруженные силы страны и спецназ в полную боевую готовность. По предварительным данным на севере самопровозглашенной республики были задержаны 13 сербов. Согласно сообщениям сербских СМИ, подразделения сил специального назначения МВД Косово зашли на территорию всех четырех сербских муниципалитетов, расположенных на севере непризнанной республики. По непроверенным сведениям были задержаны сотрудники полиции сербского происхождения, а также гражданские лица. Также сообщается, что в городах муниципалитетов граждане возводят баррикады, чтобы затруднить проезд автотранспорта косовских полицейских сил.