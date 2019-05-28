Овен

Отличную помощь на этой неделе принесет вам ваша дипломатичность - вы добьетесь своей цели и укрепите авторитет.

Телец

Во вторник и среду новые начинания обещают успех. Выходные принесут вам радость встреч с единомышленниками.

Близнецы

В первой половине недели вас будут мотивировать амбиции и жажда успеха. Но не забывайте про дисциплину.

Рак

Не переоценивайте свои силы. Не стоит рваться к вершинам, когда ресурсы на нуле. Стоит поразмыслить, где набраться сил.

Лев

Май открыл перед вами большие возможности, а июнь даст вам силы добиться своего. Будьте последовательны и внимательны.

Дева

Непредсказуемые повороты будут происходить по звездным законам. Не опережайте события, не рискуйте последним.

Весы

Работайте на службе безупречно, и ваши завистники останутся с носом. С близкими будьте предупредительны и нежны.

Скорпион

Неделю надо отработать с максимальной нагрузкой и как можно больше успеть сделать.

Стрелец

Проблемы в личной жизни в июне уйдут. Для этого нужно просто понять, что неправы оба.

Козерог

Упрямство сослужит вам добрую службу, если проявлять его вы будете исключительно на работе, а не в личной жизни.

Водолей

Перед отпуском вы ощущаете себя под прессингом обязательств и сроков. Однако к концу недели вы втянетесь в этот ритм.

Рыбы

В конце недели вы можете быть слишком взвинчены. Зато следующая семидневка будет удачна.