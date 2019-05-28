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28.05.2019 11:55
Рубрика: Экономика

ЦБ применил на банкнотах новое покрытие

Текст: Игорь Зубков
Банк России начал применять на сторублевых банкнотах лаковое покрытие, опробованное на недавно введенных купюрах номиналом 200 рублей, такую же технологию планирует использовать на банкнотах в 50 рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

Банкноты номиналом 200 рублей выполнены на износоустойчивой бумаге с лаковым покрытием, это признанный в мире способ продлить жизнь банкнот и улучшить их качество. На протяжении более чем года активного обращения технология, по словам Демиденко, показала себя очень хорошо - доля ветхих банкнот мала. Теперь Банк России переносит этот опыт на другие банкноты, которые часто переходят из рук в руки. Для потребителей изменения незаметны - на взгляд и на ощупь это покрытие определить практически невозможно.

Фото: Алексей Сухоруков/ РИА Новости
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"Еще в 2016 году мы выпустили в обращение тестовую партию из четырех вариантов обычных сторублевок, отличающихся видом лакового покрытия, - рассказал Демиденко. - Результаты обращения этих банкнот отслеживались по их серийным номерам. Наше оборудование позволяет учитывать таким образом около 80 процентов банкнот, поступающих к нам из обращения, и наблюдать степень их износостойкости. Благодаря этому мы определили, какой лак дает самый качественный эффект".

В этом году Банк России планирует лакировать около трети выпускаемых 100-рублевых банкнот. "Они медленнее загрязняются, следовательно, надо меньше печатать новых банкнот для замены тех, которые стали ветхими, - отметил Демиденко. - Экономия за счет увеличения времени жизни лакированных банкнот в три-четыре раза больше, чем затраты на эту технологическую операцию".

По данным Банка России, доля 100 рублей в общем количестве банкнот составляет 19 процентов, 50 рублей - 9 процентов.

Полностью интервью с заместителем директора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимиром Демиденко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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