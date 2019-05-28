Банк России задумался о создании единого агрегатора наличных

Банк России открыл еще две монетных площадки, на которых банки, имеющие излишек и недостаток монет, могут напрямую договариваться об их поставках, минуя учреждения ЦБ. На трех из них ЦБ попробует схему работы с участием торговых сетей, чтобы они могли напрямую заказывать или сдавать монету. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал заместитель директора Департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко.

"Совсем недавно в дополнение к площадкам в Нижнем Новгороде, Самаре, Казани, Краснодаре, Волгограде и Омске заработали еще две - в Екатеринбурге и Челябинске, - сказал Демиденко. - В середине года мы подведем итоги пилотного проекта и примем решение о дальнейшем тиражировании. Но мы уже сейчас видим положительные сдвиги".

Эксперимент с допуском ретейла к монетным площадкам пройдет в Омске, Екатеринбурге и Челябинске. "Нужно нащупать правильный алгоритм, чтобы это было интересно ретейлу как основному потребителю монет и в то же время чтобы банки не теряли клиентов по кассовому обслуживанию, - сказал Демиденко. - С другой стороны, банкам работать с монетой не слишком интересно, они на ней не зарабатывают. Часто работа с монетой - это скорее способ удержать клиента, предложив комплексную услугу".

Демиденко отметил, что монетные площадки - это более эффективная система распределения монет, элемент менее затратного цикла наличного денежного обращения. "По традиционному сценарию кредитная организация перевозит излишек монеты в наш кассовый центр, мы ее принимаем, пересчитываем, храним и передаем тому банку, который, например, обслуживает крупную торговую сеть, нуждающуюся в больших объемах монеты, - сказал Демиденко. - Мы решили упростить работу банков с монетой, тем более что риски при перевозке и хранении монеты низкие. Например, если пачка пятитысячных банкнот (1000 листов) массой около килограмма - это 5 миллионов рублей, то в шестикилограммовом мешке с 10-рублевой монетой всего 10 тысяч рублей".

Оборот площадок продолжает расти, за апрель он превысил 12 тысяч мешков, лучший результат показала первая площадка, в Нижнем Новгороде. "Всего за несколько месяцев она замкнула 80 процентов обращения монеты напрямую между кредитными организациями, - сказал Демиденко. - В апреле оборот составил в среднем 427 мешков в день. То есть кредитные организации передавали друг другу около двух с половиной тонн монеты ежедневно. Это значимая величина. И для нас, и для кредитных учреждений это означает снижение операционных издержек. Кроме того, работа площадки стимулирует сбор и предложение, и в оборот вовлекается все больше монеты, а значит, будут меньше затраты на ее чеканку".

По словам Демиденко, монетная площадка - это уже нечто большее, чем доска объявлений, но еще не полноценный маркетплейс. "Но мы думаем о возможности единой площадки, единой точки входа, чтобы участники видели, что происходит в регионах их присутствия, могли управлять монетой централизованно, - сказал он. - Тогда оборот монеты станет более глобальным, привязанность к нашим кассовым центрам станет меньше. Кроме того, от участников есть запрос на наличие на площадке сопутствующих услуг, перевозки и инкассации".

Полностью интервью с заместителем директора Департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимиром Демиденко читайте в ближайшем номере "Российской газеты".