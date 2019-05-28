Более 40 заключенных найдены мертвыми в четырех тюрьмах Бразилии

В четырех тюрьмах Манауса - столицы крупнейшего бразильского штата Амазонас, погибли 42 заключенных. Об этом в понедельник сообщили местные власти.

По данным исполнительного надзора над пенитенциарными учреждениями штата, во всех случаях причиной смерти стала асфиксия (удушье). Другие детали инцидента не сообщаются.

В минувшее воскресенье не менее 15 человек погибли во время драки заключенных в одной из тюрем Манауса, пишет РИА Новости. В той же тюрьме в 2017 году арестанты устроили бунт, который продолжался более 17 часов и привел к гибели 60 человек.