Чиновникам и их гостям подадут российские напитки

В России есть около трех десятков предприятий, которые делают вина мирового уровня, утверждают отраслевики. Фото: Сергей Бобылев/ ТАСС

К госзакупкам не будут допускать любые вина, в том числе - тихие и игристые, фруктовые, ликерные, если они произведены за рубежом. Но из магазинов импортные вина не исчезнут, коммерческий оборот этих напитков в России никак не меняется.

Ранее с идеей ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд выступил минсельхоз. Как отметили в ведомстве, более половины вин закупается в Италии, Франции, Испании, Чили, Новой Зеландии, Португалии, Чехии, Грузии, Венгрии, Аргентине. Так что ограничения на госзакупки импортного алкоголя помогут расширить возможности сбыта продукции российских виноделов, пояснили в министерстве.

С 1 июля в России перестанут закупать для государственных и муниципальных нужд импортные вина

Российские виноделы нововведениям рады. Поить своей продукцией они собираются участников официальных приемов, раутов, в том числе иностранные делегации в министерствах и ведомствах. "Во всех уважающих себя винодельческих державах, к которой относится и Россия, никто никогда гостей чужим вином не потчует", - пояснил "РГ" президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Вот только устроит ли гостей качество российской продукции? "Наши предприятия выпускают вино такого высокого уровня, что его можно предлагать кому угодно", - уверяет представитель отрасли. В России уже как минимум три десятка предприятий, которые делают вина мирового уровня, их продукция постоянно получает награды на международных конкурсах, подчеркивает он.

Высокий уровень российских вин также был подтвержден в ходе масштабного исследования Роскачества. Многие российские напитки не уступают импортным, а в дешевом ценовом сегменте - практически всегда лучше зарубежных, выяснили эксперты.

Эксперты Роскачества утверждают, что в России, безусловно, есть качественные вина по доступной цене. В каждой из исследованных категорий были отмечены высокими оценками вина в ценовой группе от 200 до 500 рублей. Причем необязательно цена является маркером качества. Ряд образцов с более высокой ценой проигрывал по оценкам дешевым позициям.

Сейчас в списке продуктов, закупки которых ограничены для государственных и муниципальных нужд, помимо вин, рыба и икра, мясо и молоко, сыр, сливочное масло, рис, сахар

Сейчас в списке продуктов, закупки которых ограничены для государственных и муниципальных нужд, помимо вин, в основном рыба и икра, мясо и молоко, сыр, сливочное масло, рис, сахар. Это означает, что все предложения о поставках импортных продуктов отклоняются, если есть другие заявки, удовлетворяющие требованиям заказчика. На продукцию из стран Евразийского экономического союза ограничения не распространяются.

На ценах ограничения не скажутся. Российские предприятия уже достаточно сильно конкурируют между собой. "От того, что в тендерах не будут участвовать несколько поставщиков импортных вин, конкуренция не уменьшится", - говорит Попович. Так что теперь можно пойти дальше, считает он. В перечень продукции, которую нельзя закупать для госнужд, стоит добавить крепкие напитки, например, коньяк. Российский продукт не уступает по качеству французскому, убежден Попович.