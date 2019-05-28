В необычной роли выступил Росреестр. Он дал рекомендации хозяевам земельных участков, как правильно действовать, если сосед захватил чужую территорию. Обычно граждане, которые сталкиваются с подобными проблемами, объясняют, что отстаивать свои сотки мучительно долго, а зачастую очень дорого. А главное - не всегда понятно, с чего надо начинать и как правильно себя вести. Сразу бежать в суд или к участковому? Оказывается, нет - надо жаловаться в Росреестр.

"Российская газета" обратилась к специалистам по земельным спорам, и вот как они ответили на самые острые вопросы о правильном заборе между соседями.

В какой ситуации можно садиться и писать жалобу на соседа по участку?

Писать надо, если ваш сосед перенес забор и в результате незаконно занял часть вашего участка. В таком случае лучше обратиться с заявлением в территориальный орган Росреестра или орган муниципального земельного контроля. Обращаться надо в регионе, где расположен ваш участок.

При каких условиях можно писать жалобу на соседа?

Вы должны быть правообладателем земельного участка, границы которого сосед нарушил. Для этого ваши права на участок должны быть зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости или подтверждаться правоустанавливающими документами (это для ранее возникших прав). То есть успешно отстаивать свои права может только собственник соток.

Для регистрации прав на земельный участок он должен быть поставлен на кадастровый учет. Возможен вариант, когда ваши права являются "ранее возникшими", то есть вы получили участок в собственность или в пользование до дня вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" и у вас есть документ, подтверждающий этот факт. В таком случае по вашему заявлению в ЕГРН будут внесены сведения о принадлежащем вам участке как о "раннее учтенном" и зарегистрировано на него ваше право.

Заявление и документы для проведения кадастрового учета, регистрации прав на недвижимость, в том числе в отношении ранее учтенного участка, необходимо отправить в Росреестр. При этом для одновременного проведения кадастрового учета и регистрации прав достаточно написать всего одно заявление. Документы на проведение этих процедур можно направить в Росреестр в электронном виде, заполнив специальные формы. Они есть на сайте Росреестра.

Бумаги можно также принести самим в офисы МФЦ на всей территории России. Кроме того, Росреестр обеспечивает экстерриториальный принцип оказания услуг. Это означает, что если принадлежащий вам участок расположен не в городе, где живете, то ехать никуда не надо, чтобы поставить участок на кадастровый учет или оформить в собственность.

Еще важный момент - прежде чем пожаловаться на соседа, необходимо выяснить, установлены ли границы (проведено ли межевание) вашего и соседского земельных участков по правилам, предусмотренным законом. Это означает следующее: определены ли координаты характерных точек границ земельных участков. Если границы вашего участка не установлены, надо обратиться к кадастровому инженеру.

Как обратиться в территориальный орган Росреестра в случае самовольного захвата вашей территории соседом?

В территориальный орган Росреестра можно обратиться письменно, можно в электронном виде через сайт Росреестра или самому прийти в территориальный орган Росреестра. Адреса и телефоны для жалоб можно посмотреть на сайте Росреестра. В обращении указать адрес и кадастровый номер земельного участка и информацию о переносе забора или факте захвата части принадлежащей вам территории. Также указать, что такие действия привели к нарушению ваших имущественных прав.

"Заборный вопрос" - частая тема в почте "РГ". Вот, например, письмо от Надежды Филимоновой из д. Нижняя Тойма Кировской области. После возникшей конфликтной ситуации с соседом по участку женщина обратилась в суд. Тот назначил межевание земли, что и было сделано. Вроде бы на этом и конец истории, но сосед (по словам автора письма) поставил свой забор, прихватив лишку земли Филимоновой. Как искать справедливость попавшим в подобную ситуацию - надеемся, поможет этот материал.

Какая ответственность предусмотрена за незаконное занятие земельного участка?

По вашему заявлению государственные инспекторы по использованию и охране земель проведут проверку и в случае подтверждения нарушения выдадут нарушителю предписание о его устранении, а также составят протокол об административном правонарушении.

По российскому законодательству за самовольное занятие чужого участка предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Для граждан такой штраф начисляется в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости занятой части земельного участка, но не менее 5 тысяч рублей. В случае если кадастровая стоимость участка не определена, то размер административного штрафа составит от 5 до 10 тысяч рублей.

Ну а если сосед не реагирует на предписания инспекторов земельного надзора?

Предписание выдается на 6 месяцев, но этот срок может быть продлен, если нарушитель принимает меры по устранению нарушения и может это документально подтвердить. После истечения срока, установленного в предписании, инспекторы проверяют, устранено ли самовольное занятие земельного участка. Если нарушитель не принимает никаких мер, будет выдано еще одно предписание и составлен протокол об административном правонарушении. Соседу снова придется платить.

Почему рекомендуется регистрировать земельные участки и проводить их межевание?

Кадастровый учет и регистрация прав носят заявительный характер. Это означает, что закон не обязывает граждан оформлять принадлежащие им объекты недвижимости, а проведение этих процедур возможно только по желанию их владельцев.

Но если вы являетесь владельцем участка и хотите им распоряжаться, например продать, подарить или передать по наследству, то необходимо поставить участок на кадастровый учет и зарегистрировать на него права собственности. Поэтому Росреестр рекомендует гражданам оформлять участки в соответствии с законом. Ведомство также рекомендует хозяевам участков, не имеющих точных границ, рассмотреть вопрос о проведении кадастровых работ - межевания. Внесение в ЕГРН сведений о границах избавит вас от проблем из-за возможных споров.