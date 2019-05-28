Депутаты выявят опасные для школьников маршруты

Детям часто приходится идти в школу по проезжей части. Это создает риски для жизни школьников. Поэтому во время школьных каникул "Единая Россия” проведет акцию "Дорога к школе", в ходе которой будут выявлены опасные участки пути.

По итогам такой работы будут разработаны рекомендации по устранению недостатков в организации безопасного дорожного движения. Выявленные нарушения также будут переданы в министерство транспорта РФ и губернаторам. Об этом рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский (координатор партпроекта "Единой России" "Безопасные дороги").

"Руководствуясь последними ГОСТами координаторы партпроекта промониторят маршруты школьников. В ходе анкетирования и выездных мероприятий проверят наличие/отсутствие соответствующих дорожных знаков, разметки, пешеходных ограждений и освещения, необходимых для обеспечения безопасности школьников на данных маршрутах", - пояснил он.