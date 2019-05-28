Приехав на свои 6 соток, заядлые дачники стали прежде всего обмениваться новостями, которыми переполнен интернет. Их пугают: нужно оформлять в собственность каждую теплицу, сарай и уличный туалет. Иначе снесут.

Такую постройку можно легко разобрать, у нее нет фундамента, значит, ее не нужно регистрировать. Фото: Сергей Михеев/ РГ

За разъяснениями всех тонкостей "РГ" обратилась к гендиректору Московского областного БТИ Роману Ларину и эксперту Федеральной кадастровой палаты Росреестра Надежде Лещенко.

Какие постройки оформлять, а какие - нет

Так нужно ли регистрировать теплицы или нет?

Роман Ларин: Теплица теплице - рознь! Все будет зависеть от назначения участка. Если земля предназначена для ведения огородничества, то на таких участках не допускается возведение объектов капитального строительства. Соответственно, все хозпостройки (сараи, бани, теплицы, навесы, погреба, колодцы и другие сооружения) не могут быть там возведены как капитальные - на прочном фундаменте.

А вот на садовых участках могут размещаться капитальные хозпостройки, прочно связанные с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Права на такие объекты подлежат регистрации.

А кирпичный туалет, стоящий на участке, нужно регистрировать?

Роман Ларин: Снова отталкиваемся от того, какой вид разрешенного использования земельного участка. Если это огородничество, то какая регистрация? Хозпостройка не будет регистрироваться, потому что она не может быть капитальной. Если это садоводство, то сам заявитель должен принять решение, нужно ему это или не нужно. И объект должен обладать признаком капитального строительства.

Зачем оформлять в собственность? Это ведь лишние налоги.

Роман Ларин: Процедура оформления собственности носит заявительный характер. Обязать это делать мы не можем. Но любая собственность - это гарантия того, что у вас ее просто так никто не отнимает. Собственность легче сдать в аренду, продать, передать по наследству.

Нужно ли регистрировать летние домики?

Многие люди живут за городом исключительно в теплое время. Соответственно, и домики у них не капитальные. Их, получается, не оформляют в собственность?

Роман Ларин: Здесь действует другой механизм, отличный от регистрации хозпостроек. Садовые дома, в которых граждане проживают временно, сезонно, подлежат регистрации.

Сложности при регистрации старых домов

Депутаты Госдумы предложили продлить дачную амнистию (упрощенный порядок регистрации жилых и дачных строений) до 1 марта 2022 года. Давайте уточним: какие основные сложности могут возникнуть со старыми домами и строениями без продления дачной амнистии?

Роман Ларин: Прежде всего это нарушения по отступам. То есть дома раньше строились без учета того, насколько близко они расположены к границам земельного участка. Сплошь и рядом крыльцо дома практически смотрит в забор соседнего участка. Не соблюдались также особые условия использования территорий, например, есть жилые строения, попадающие в зону аэропортов, линий электропередачи, природоохранных зон. Существуют нарушения по видам разрешенного использования земельных участков. В ряде случаев параметры построенных домов выходят за установленные Градостроительным кодексом нормы: не более 3 надземных этажей и не более 20 метров в высоту. Во всех этих случаях оформить дом в собственность без продления дачной амнистии будет невозможно.

Какие еще строения, помимо домов и дач, подпадают под дачную амнистию?

Роман Ларин: Например, гаражи, хозпостройки с признаками капитального строительства, не предназначенные для коммерческой деятельности.

Со старыми строениями и землей вообще много проблем. Так, Михаил из Самарской области после смерти родителей не нашел никаких правоустанавливающих документов. Что ему делать?

Роман Ларин: Теперь только через суд. Прежде всего рекомендуем подать запрос в территориальный архив и запросить копию правоустанавливающих документов на землю. Можно также обратиться в Росреестр и запросить информацию из Госфонда данных. Подать запросы удобнее через МФЦ по месту нахождения объекта. Полученная информация будет являться доказательственной базой при обращении в суд за признанием права на участок.

Можно ли отказаться от собственности

Как исключить из Единого государственного реестра недвижимости полуразвалившиеся строения?

Роман Ларин: Исключить из ЕГРН объекты, право на которые зарегистрировано в заявительном порядке, можно только в случае уничтожения, гибели объектов. Для фиксации прекращения существования объектов надо вызвать кадастрового инженера. Он составит акт обследования указанных объектов. Если они разрушены, то прекращаются и их права в ЕГРН и они снимаются с кадастрового учета.

Сейчас минэкономразвития разрабатывает законопроект, в котором уточняются критерии отнесения объектов к недвижимым или движимым вещам. По законопроекту вспомогательные постройки - сараи, теплицы и т.д. - будут считаться улучшениями земельного участка или основного объекта, например жилого дома. А ранее зарегистрированные постройки можно будет исключать из ЕГРН в упрощенном порядке по заявлению правообладателя.

Наша читательница Валентина интересуется: на земельном участке, который оформлен в собственность, стоит ветхий дом 1928 года постройки. Он оформлен в собственность, но женщина хочет снять его с регистрации и использовать как хозпостройку. Это возможно? У нее есть новый дом, который она не может оформить в собственность, так как местный отдел архитектуры требует снести старый дом.

Роман Ларин: В данном случае заявительной процедуры снятия с учета и регистрации прав жилого дома, оформленного в собственность, и перевода его в статус хозяйственной постройки не существует. Процедура снятия с учета предусмотрена только в связи с прекращением существования объекта.

Теоретически построить два дома на одном земельном участке возможно, но только в случае соблюдения норм земельного и градостроительного законодательства, строительных норм и правил, в частности, площадь земельного участка должна позволять такое строительство. В данном случае, скорее всего, земельный участок физически не позволяет построить на нем второй жилой дом, так как не будут соблюдены необходимые отступы от границ, иные нормы и правила (например противопожарные).

Фото: Сергей Михеев

За что могут отобрать землю

Могут ли отобрать участок, если долго им не пользоваться?

Надежда Лещенко: В Земельном кодексе есть норма о прекращении права на земельный участок, если он предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования либо пожизненного наследуемого владения, но не используется в течение трех лет.

А за что еще могут изъять землю?

Роман Ларин: Если участок не используется по целевому назначению. К примеру, участок выделен для ведения сельского хозяйства, а там построили магазин.

Земельная амнистия

Что нужно сделать, чтобы воспользоваться земельной амнистией?

Роман Ларин: Такая амнистия распространяется на земли, выделенные до 30 октября 2001 года для индивидуального жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, индивидуального гаражного строительства. Нужно иметь на руках документы, на основании которых в свое время земля и выделялась. Например, это может быть выписка из похозяйственной книги, розовое или голубое свидетельство, выписка из постановления о предоставлении земельного участка.

В отношении ИЖС земельная амнистия действует бессрочно. Что касается участков в садоводческих и огороднических товариществах, то там амнистия действует до 31 декабря 2020 года.