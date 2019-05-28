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28.05.2019,  
13:57
Текст:  Алексей Моисеев

Для специальных задач: бронеавтомобиль "Есаул" вооружили "Кордом"

На проходившем в Подмосковье II научно-техническом форуме "День передовых технологий правоохранительных органов-2019" был представлен специальный автомобиль "Есаул-394511" 4х4.
Фото: Алексей Моисеев Фото: Алексей Моисеев
Фото: Алексей Моисеев

С первого взгляда это транспортное средство мало отличается от уже давно ставших привычными на наших дорогах УАЗов "Патриот". Правда, если приглядеться, можно заметить, что двери здесь другие, а боковые окна по размерам меньше, но их толщина больше, чем на гражданских машинах.

Фото: Jane's by IHS Markit \ youtube.com
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Познакомившись поближе, начинаешь понимать, что перед нами настоящий бронеавтомобиль, способный не только перевозить бойцов, но и при необходимости прикрыть их действия установленным на крыше новейшим крупнокалиберным пулеметом "Корд".

Если говорить о защите данной версии "Есаула", необходимо упомянуть, что у него бронирован моторный отсек и установлены взрывопожаробезопасные топливные баки.

Полная масса достигает 3500 кг, а вес перевозимого груза составляет 800 кг. Мощность двигателя -135 л.с. Максимальная скорость по шоссе - до 140 км/ч. Глубина преодолеваемого брода - 0,5 м, максимальный угол подъема - 35 градусов. Запас хода - 680 км.

В минувшем году на аналогичной выставке на базе ульяновского пикапа была продемонстрирована бронированная самоходная противотанковая установка, вооруженная ПТУР "Корнет".

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