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28.05.2019 20:02
Рубрика: Экономика

Вопрос к сервису

ЕЭК рекомендовала защитить пожилых и детей от продавцов
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
За умышленное введение в заблуждение и дискриминацию пожилых людей и инвалидов Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала государствам Евразийского экономического союза ввести особую ответственность для торгово-сервисных предприятий.

ЕЭК приняла общие подходы к установлению особых мер защиты прав и интересов таких людей в сфере торговли и услуг. "Главная цель рекомендации - обратить внимание государств-членов на существующую проблему", - отметила заместитель директора Департамента санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер ЕЭК Салия Карымбаева.

В Петербурге повысили штрафы за незаконную рекламу

В России еще в 2017 году минтруд разработал законопроект о защите прав социально уязвимых россиян. На днях он был принят Госдумой в первом чтении. Предполагается устанавливать ответственность для тех, кто не пустит инвалида в кафе и кинотеатр или не поможет пожилым людям выбрать товар в магазине.

В ЕЭК также обращают внимание на необходимость защиты детей, чьи предпочтения нередко формируются рекламой, телевидением и интернетом. "Дети - самая распространенная жертва недобросовестного маркетинга в онлайн-играх, мобильных приложениях, в социальных сетях, - пояснила Салия Карымбаева, - большинство онлайн-игр содержат встроенную или контекстную рекламу, а большинство игр - платные предложения".

Предлагается ввести ответственность за отказ в помощи клиентам, требующим особого внимания

Документ ЕЭК призван обеспечить информирование населения в странах ЕАЭС о таких моментах. "Есть одна мера, которая не попала в рекомендации ЕЭК и которая сегодня никак не прописана в законодательстве, - это гарантия безвозмездной правовой помощи уязвимым категориям покупателей. Многие из них не могут позволить себе юриста и остаются беззащитными", - заключил председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ.

ЕЭК рекомендует странам ЕАЭС устанавливать доступные и экономически не затратные механизмы разрешения споров с участием таких потребителей и привлекать общественные организации для повышения потребительской грамотности таких граждан.

Экономика Товары и цены Экономика ВЭД Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) Защита прав потребителей
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