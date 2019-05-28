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Рубрика: В мире

Экономисты предсказали победу Трампа на выборах президента в 2020 году

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Американские экономисты убеждены, что президент США Дональд Трамп имеет большие шансы на переизбрание на выборах 2020 года. Такую информацию в понедельник распространила газета The New York Times.

Издание отмечает, что эксперты основывают такой вывод на экономической модели, которая ранее использовалась для прогнозирования результатов на выборах экс-президента США Барака Обамы. В данной модели за основу берутся такие показатели, как темпы роста внутреннего валового продукта и инфляции.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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The New York Times отмечает, что эта модель уже зарекомендовала себя как надежный метод: в 2008 году прогнозировалось, что Обама получит 53,1% голосов, и в итоге за него проголосовали 53,7% избирателей, пишет "Интерфакс".

Бывший советник министра финансов в администрации Барака Обамы Стивен Раттнер также считает высокими шансы Трампа на переизбрание. Такого же мнения придерживаются представители Moody's Analytics и TrendMacrolytics.

Однако опросы общественного мнения показывают, что сами американцы отдают предпочтение не Трампу, а демократам и особенно бывшему вице-президенту Джо Байдену. Эксперты не исключают, что проблема 2020 года может заключаться в том, сможет ли Трамп преодолеть негативное отношение к себе со стороны большого числа избирателей.

Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября 2020 году. О намерении принять участие в них заявили уже более 20 представителей демократической партии. Съезд демократов, на котором будет официально выдвинут кандидат на пост президента, состоится в июле 2020 года. Республиканцы проведут свой съезд в августе будущего года. Трамп также будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии.

В мире США Дональд Трамп
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