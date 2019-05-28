Экс-глава Генштаба Украины рассказал, как Крым едва не "деоккупировали"

В марте 2014 года украинские военные планировали операцию по "деоккупации" Крыма, но в последний момент она была отменена. Об этом спустя пять лет рассказал бывший глава Генштаба Вооруженных Сил Украины Владимир Замана.

"Личный состав был загружен в самолеты, которые дошли до морского побережья континентальной Украины, а после этого пилоты получили приказ развернуться назад и вернуться на аэродромы базирования", - передает "Газета.ru" фрагменты интервью украинского военного агентству УНИАН.

Причины отмены операции не Замана не уточнил.