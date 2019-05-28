Эксперты отметили снижение эффективности Twitter-аккаунта Трампа

С момента вступления в должность президента США эффективность взаимодействия Дональда Трампа с подписчиками его Twitter ощутимо снизилась, констатирует Газета.ru, опираясь на исследование CrowdTangle.

Эксперты отметили "падение показателя взаимодействия, который характеризуется количеством его постов и подписчиков". Если говорить о конкретных цифрах, то этот коэффициент снизился с 0,55% в момент его избрания в 2016 году до 0,16% в мае 2019 года.

Кроме того, аналитики констатировали снижение актуальности твитов главы Белого дома и снижение их агрессивности, которой славился Трамп в качестве кандидата в президенты.

Эксперты использовали слово "банальный", характеризуя нынешний контент президентского Twitter, при том, что в активность в Сети Трампа в последние месяцы лишь возросла: с 157 публикаций в месяц в течение первых 6 месяцев его срока до 284 раз в месяц за последние 6 месяцев.