Госдума недавно приняла в первом чтении очередные поправки в закон N244-ФЗ о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр. Законодатели считают, что перечень событий, доступных для ставок в букмекерских компаниях и на тотализаторах, может быть ограничен спортивными соревнованиями, скачками, выборами и референдумами, а также зрелищно-развлекательными мероприятиями, которые транслируют телеканалы. Законопроект призван противодействовать нелегальному игорному бизнесу - в частности, организаторам игровых автоматов, действующим под видом букмекерских контор.

Необходимость совершенствования законодательства в области ограничения событий по ставкам назрела давно, считают эксперты. Однако они полагают, что в нынешней редакции документ требует доработки, поскольку несет в себе риски, препятствующие достижению заявленной цели.

Зрелища не для спора

Больше всего вопросов у экспертного сообщества вызывает категория "зрелищно-развлекательных мероприятий". "В тексте документа сейчас не содержится подробного разъяснения, какие мероприятия такого рода могут быть доступны для ставок, - считает Павел Данилин, генеральный директор Центра политического анализа. - Например, Большой театр транслирует в прямом эфире свои спектакли. Но это абсурд принимать ставки на то, скажем, докрутит ли исполнитель главной партии фуэте или нет". Если в законопроекте не будет четкого определения неспортивных событий, то, считает политолог, "под видом зрелищно-развлекательных мероприятий мошенники будут устраивать разного рода розыгрыши и викторины, под которые, в свою очередь, очень удобно маскировать игровые автоматы и нелегальный букмекерский бизнес".

Главным негативным последствием принятия закона в его нынешнем виде Данилин считает "криминализацию и откат в лихие 90-е" букмекерской отрасли, которая "за последние годы большими усилиями вышла на цивилизованный уровень и завоевала доверие россиян".

Законопослушные букмекеры, а некоторые из них принимают активное участие в подготовке и обсуждении законопроекта, обращают внимание на те же риски. "Классическое букмекерство во все мире - это ставки на спортивные события. Говорим "ставки" - подразумеваем "спорт", - подчеркивает президент Первой саморегулируемой организации букмекеров России Юрий Красовский. Доля же неспортивных событий, таких как церемонии вручения Нобелевской премии или "Оскара", по словам Красовского, в организации пари составляет "всего 0,3% от общего объема ставок - в структуре доходов букмекеров практически ничто". Однако, по мнению эксперта, если не определить критерии зрелищно-развлекательных мероприятий, то это может привести к росту ставок на неспортивные события, а такие пари могут вводить игроков в заблуждение и стать объектом манипуляций.

"Все годы формирования букмекерского рынка его участники, регуляторы, надзорные органы прикладывают максимальные усилия для того, чтобы отрасль ассоциировалась исключительно со спортом, - говорит Юрий Красовский. - Важно сохранить эти достижения и развивать дальше цивилизованный рынок".

При этом он уверен, что если те же викторины будут узаконены, необходимо оградить от вовлечения в ставки несовершеннолетних и "ограничить трансляции по времени: только с десяти вечера до семи утра, и занимать они должны незначительный объем эфира".

Также участники букмекерского рынка считают важным установить еще и законодательный запрет на использование визуализации. Картинки в игровых автоматах, подчеркнул Красовский, "не имеют ничего общего с интеллектуальными букмекерскими ставками и только дискредитируют отрасль". Он напомнил, что сами букмекеры давно и последовательно выступают за ограничение перечня событий по ставкам и своими силами постоянно пытаются противодействовать псевдобукмекерам и мошенникам.

Особенно острой является проблема незаконных залов игровых автоматов и подпольных казино, маскирующихся под букмекерские компании

Профильный Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству свое видение законопроекта представил еще в начале апреля. По мнению парламентариев, в закон надо включить положение о том, что букмекерские компании не могут принимать ставки на события, исход которых "зависит от действий организатора азартных игр, его работников и участников азартных игр".

Депутаты находят важным подчеркнуть в документе и невозможность ставок на детско-юношеские спортивные соревнования - соответствующий закон был подписан главой государства в конце прошлого года. Подробных разъяснений, полагают в Госдуме, требует и процедура организации пари на исход политических событий.

Как напоминает Данилин, ранее властям и букмекерам удавалось приходить к консенсусу и совместными усилиями совершенствовать отраслевое законодательство таким образом, что легальный букмекерский рынок начал активно развиваться, - по данным политолога, в прошлом году он достиг 1,15 трлн рублей. Данилин выразил уверенность в том, что и готовящийся к принятию законопроект станет "очередным очень важным документом для дальнейшего стабильного развития отрасли".

Ради общей пользы

Понятие зрелищно-развлекательных мероприятий, доступных для букмекерских ставок, нужно максимально конкретизировать - с этим согласны многие эксперты. Вот мнение Алексея Мухина, генерального директора Центра политической информации: "Надеюсь, авторы законопроекта понимают, какие подводные камни заложены в этих поправках, и внесут оптимальные коррективы для того, чтобы новый закон достиг главной цели - противодействия теневому сегменту". По его данным, доля нелегального сектора в последние годы сократилась с 70% до 40%, и "важно продолжать блокировать деятельность тех, кто выдает себя за букмекеров, а не открывать лазейки в законе для аферистов".

В значительной степени избавлению букмекерской отрасли от нелегалов способствовали запрет перевода денежных средств офшорным букмекерам и другие меры борьбы с мошенниками в онлайн-сегменте. Сегодня особенно острой является проблема незаконных залов игровых автоматов и подпольных казино, маскирующихся под букмекерские компании. Только в одной Москве в прошлом году по фактам незаконной игорной деятельности было возбуждено 76 уголовных дел, а по всей стране масштаб бедствия гораздо больше. Нелегальные заведения выявляют и закрывают регулярно, но они продолжают плодиться.

"Это связано в том числе и с тем, что в обществе все еще наблюдается высокий спрос на азартные игры, - говорит Алексей Мухин. - Безусловно, это серьезная проблема: большое количество людей становятся зависимыми, а лудомания, в свою очередь, приводит к росту преступности". Эксперт предостерег от принятия "необдуманных решений, которые могут привести к недовольству в обществе". В целом идею ограничить события по ставкам он считает полезной как для отрасли, поскольку закон предоставит "новые инструменты для эффективной борьбы с теневым сектором", так и для государства - "чем больше у букмекеров будет возможностей развивать свой рынок, тем быстрее будут расти отчисления компаний в пользу казны и спорта".

Эксперты подчеркивают, что букмекеры не только играют важную роль в поддержании в обществе интереса к спорту в разных его проявлениях, но и участвуют в финансировании спортивных организаций. С 2017 года букмекерские компании обязаны делать целевые отчисления на развитие спорта - 5% от своих ежеквартальных доходов, но не менее 15 млн рублей. В общей сложности федерации и лиги в последние годы уже получили от отрасли миллиард рублей. А в 2019 году организаторы пари планируют направить на поддержку спорта уже 3 млрд рублей целевых отчислений. И это, как считают эксперты рынка, только начало плодотворного сотрудничества букмекеров и спортивных организаций.

При этом специалисты настаивают, что финансовый эффект возможен только от прямой букмекерской деятельности. "Закон четко определяет обязанность букмекеров перечислять деньги от ставок на исход спортивных событий, - напоминает Мухин. - Целевые выплаты от пари на неспортивные события законодательно не оформлены. Ожидать, что деньги польются рекой от викторин, вряд ли возможно. Такая деятельность сразу перейдет в серую зону и, как в 90-е не платили ничего - ни налогов, ни других отчислений, так и не будут платить". По мнению политолога, "те, кто выступает за наполнение казны со ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия, лукавят и занимаются подменой понятий". Поэтому для дальнейшего развития событий "в позитивном русле" важно, чтобы усилия государства и участников рынка "не оказались бессмысленными по причине непродуманных или поспешно принятых поправок в законодательство".