ФАС не поддерживает идею возврата в магазин пустых бутылок

В Федеральной антимонопольной службе не оценили идею возврата в торговые предприятия пустой стеклотары.

"Я вообще не понимаю смысла этого предложения, им-то зачем эта тара, торговым сетям? Они же не производители соков или чего-то еще. Давайте еще мусор их попросим принимать", - цитирует слова руководителя ведомства Игоря Артемьева агентство РИА Новости.

Напомним, что правительство накануне поручило Минпромторгу рассмотреть вопрос об установлении обязанности торговых сетей принимать от населения тару и упаковку, в том числе полимерную и стеклянную. Как пояснили "Российской газете" в министерстве, в целом практику оборотной тары для повторного использования ведомство поддерживает. Но по действующим в России санитарным правилам, в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания, организовывать пункты приема стеклотары запрещается.