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28.05.2019 11:00

Гендиректор ЦНИИ "Электроника" Алена Фомина об основных направлениях развития рынка консалтинговых услуг

Каковы основные итоги деятельности вашей организации по итогам прошлого года? Какие тенденции Вы могли бы отметить в качестве наиболее важных?

Прошедший 2018 год стал в определенной мере знаковым для нашей компании. Мы укрепили позиции в наших основных сегментах в условиях нестабильности спроса, а также успешно реализовали несколько крупных проектов федерального масштаба в области диверсификации оборонно-промышленного комплекса. Вектор на диверсификацию в синергии с цифровизацией я бы назвала основными тенденциями, которые определят направления развития рынка консультационных услуг на ближайшие несколько лет.

Какова отраслевая стратификация ваших заказчиков - в каких направлениях они работают?

Основными клиентами ЦНИИ "Электроника" являются частные и государственные организации, ведущие свою деятельность в направлениях разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры, например, телекоммуникационного оборудования (в том числе 5G), вычислительной техники, систем хранения данных и автоматизированных комплексов. Кроме организаций радиоэлектронной промышленности, удельный вес которых в нашем портфеле заказов составляет порядка 60-70%, мы плотно работаем с организациями авиапрома, транспортного машиностроения, химической и фармацевтической промышленности.

По вашему мнению, какие изменения в экономической ситуации за последнее время оказали влияние на потребителей консалтинга и обусловили тем самым спрос на услуги консультантов?

В нашем сегменте основными терминами, которые присутствуют в большинстве контрактов, являются "диверсификация" и "цифровизация". Этот факт обуславливает значительный рост спроса на услуги в области разработки продуктовых стратегий, комплексных исследований гражданских сегментов, аудита технологических возможностей предприятий, а также разработки стратегий цифровизации. Кроме того, мы ожидаем еще один всплеск спроса на услуги в связи с началом активной стадии реализации национальных проектов. Например, проект "Цифровая экономика" - в рамках данного национального проекта в этом году начнётся реализация дорожных карт по развитию сквозных технологий.

Какие масштабные проекты были реализованы Вами за прошлый год для оборонно-промышленного комплекса? И с чем они связаны?

Все проекты ЦНИИ "Электроника" с организациями ОПК связаны с диверсификацией их бизнеса, идентификацией новых точек роста и разработкой детальных планов по оптимальному использованию собственных ресурсов для выхода на новые рынки. В качестве наиболее системного проекта могу отметить задачу, которую мы решали для Внешэкономбанка в части разработки межотраслевого плана по диверсификации оборонно-промышленного комплекса.

Расскажите, пожалуйста, как проходит диверсификация оборонных предприятий в связи с необходимостью наращивания доли выпуска гражданской продукции. Возросла ли эта доля за последний год? И за счет чего?

Диверсификация оборонных предприятий происходит достаточно тяжело. Однако, несмотря на пробуксовку, которая была в начале этого процесса, сейчас мы фиксируем значительные сдвиги в этом направлении. Остановлюсь на самом явном примере - радиоэлектронный комплекс ГК "Ростех" (далее - РЭК), включающий в себя более 200 организаций практически во всех регионах России. В 2015 году доля гражданской продукции в выручке предприятий РЭК колебалась в районе 5-7%, по итогам же 2018 года доля гражданской продукции составила уже 23%. Эти показатели достигнуты благодаря двум факторам: во-первых, в России начинают появляться собственные конкурентоспособные продукты; во-вторых, государство оказывает качественную, таргетированную нормативную поддержку отечественным организациям, производящим собственный высокотехнологичный продукт.

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