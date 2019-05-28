Генсек ООН примет участие в ПМЭФ-2019

Как сообщает ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш планирует прибыть в Россию для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня.

"Генеральный секретарь ООН собирается в Россию, где будет участвовать в Петербургском международном экономическом форуме. Он сейчас к этому готовится, а я проведу встречи с его ближайшими заместителями", - сообщил агентству Вершинин.

Напомним, что организованный фондом "Росконгресс" ПМЭФ-2019 в этом году пройдет под девизом "Формируя повестку устойчивого развития".