Далеко не все молочные продукты безопасны для человека, а паразиты есть даже в морской рыбе. Но снизить риски можно. Как - об этом в интервью "РГ" рассказал замруководителя Россельхознадзора, главный ветеринарный врач страны Николай Власов.

Если давать детям молоко, то лучше от одного и того же производителя. Фото: Виктор Драчев/ ТАСС

Пять кило на пассажира

Николай Анатольевич, инициатива запрета ввоза в Россию мясных и молочных продуктов для личных нужд многих возмутила. Но вы такой вариант допускаете? Нельзя привезти с собой из-за границы ни хамона, ни пармезана, ни икры?

Николай Власов: Попробуйте провезти с собой в США палку колбасы, увидите, что будет.

В США не пробовала, а в Чили на границе меня "потрепали" из-за двух яблок в багаже.

Николай Власов: Правильно. Все страны, которые являются большими производителями пищевых ресурсов или заботятся о здоровье населения, не позволяют ввозить в ручной клади пищевую продукцию. В Австралию, Новую Зеландию, Японию ничего не ввозят.

Ввоз коммерческих партий контролируется: производители аттестуются, сам продукт проверяется. В багаже пассажира товар проверить сложно. Плюс санкции, контрсанкции - это тоже нарушение режима. Везут всякий товар, в том числе сырой, а это стандартный путь распространения заразных болезней.

Вирусное молоко

Эксперты еще пугают "опасным" молоком. И антибиотики в нем, и вирус лейкоза.

Николай Власов: Чтобы молоко от коровы, которой вводился антибиотик, поступило в производство, должно пройти определенное время. Лекарство должно покинуть организм животного. К сожалению, необходимые сроки часто не выдерживаются. И тогда антибиотики попадают в организм человека.

А вирус лейкоза - это онкогенный вирус. И то, что он размножается в грудной железе у женщин, научно установленный факт. Не описана конкретная патология, которая с этим связана. Но если онкогенный вирус размножается в молочной железе женщины, я, как биолог, допускаю возможность появления с той или иной частотой новообразований у женщин от этого.

Не факт, что пастеризация убивает возможность модификации клеток вируса. Кипячение в домашних условиях тоже не средство борьбы со споровыми формами и с другими вирусами.

Многие педиатры рекомендуют мамам, прекратившим грудное вскармливание, давать малышам сухие молочные смеси. Они правы?

Николай Власов: Контроль за производством детских сухих молочных смесей более жесткий, чем за производством самого молока. И вообще детское питание - самая защищенная область из всего, что производится в пищу. И штрафные санкции, и общественный резонанс в данной сфере высокие. Это мотивирует производителей именно детского питания вести себя более ответственно по сравнению с многими другими.

Так что же, например, двухлетнему ребенку коровье молоко из магазина лучше не давать?

Николай Власов: Я своему ребенку даю. И преимущественно то молоко, в котором жирность свыше 3 процентов и от одного и того же производителя - это более однородный продукт. У разных производителей разные стабилизаторы, добавки. Лучше, чтобы не было этих бесконечных переходов.

Вот паразит!

Недавно в прессе еще широко обсуждалась тема паразитов в рыбе, даже в морской.

Николай Власов: Да, паразиты есть почти во всей красной рыбе. На Дальнем Востоке в основных местах промысла присутствует анизакидоз. При этом анизакид считается для человека безобидным паразитом и убивается при просолке и замораживании. Но если вы делаете так называемую малосольную рыбу по народному рецепту, то есть берете охлажденную красную рыбу, добавляете соль, сахар, перец и через два-три дня едите, то паразиты из нее никуда не денутся.

Но кто-то же должен следить за качеством рыбы!

Николай Власов: В советские времена контроль за производством осуществляла Госветслужба. Сейчас у нас торжество демократии и либерализма, эта система разрушена, а новой серьезной не создано. Надзор примерно такой: запланируем его на год вперед, оповестим проверяемого субъекта. Анекдот! Любая проверка должна быть неожиданной для проверяемого, это аксиома.

Молоко не убежит

И как же снизить риски от опасных продуктов?

Николай Власов: Система электронной ветсертификации "Меркурий" дает возможность проследить историю готового продукта и понять, где возникла проблема. Кроме того, если мы обнаружили что-то нехорошее в обороте, то можем моментально найти, куда отправлены другие части партии, и их блокировать. В такую систему невозможно вбросить контрафакт. Практически невозможной становится массовая фальсификация. Например, получив на складе 10 тонн сырья, нельзя выпустить из него 20 тонн готовой молочной продукции.

"Меркурий" ведь уже работает. Только молочники пока не готовы к нему подключиться?

Николай Власов: С 1 июля в перечень товаров, которые будут подлежать обязательной ветеринарной сертификации, войдут сыр, масло, молочные консервы. Производители молока питьевого и кисломолочных продуктов будут вовлечены в этот процесс только 1 ноября 2019 года.

Однако многие производители уже сейчас оформляют документы в электронном виде, что говорит о том, что выполнять эту работу производители могут весьма успешно.

Если корове, от которой молоко поступает в производство, введен антибиотик, владелец животного должен зафиксировать этот факт в федеральной системе. В последующем это не позволит собирать молоко в период ожидания после введения антибиотика. И не позволит направить на переработку молоко от лейкозной коровы, что сейчас происходит сплошь и рядом.

О чем говорят

Пальма только на сладкое

Николай Власов: Детское питание - самая защищенная область из всего, что производится в пищу. Фото: РИА Новости

А каково ваше отношение к пальмовому маслу?

Николай Власов: Если оно содержится в конфетах, то позитивное. А если в молочной продукции с целью обмана потребителей - негативное. Есть пищевое пальмовое масло, а есть техническое. Некоторые переработчики в молочный продукт наливают техническое, которое в пищу употреблять нельзя.

В техническом масле содержится множество продуктов окисления жиров кислородом. Они токсичные, отравляют организм.

Нужны новые обязательные для всех правила производства и использования кормов, а также замкнутая система прослеживаемости продукции животного происхождения.

Мы уже предложили любое пальмовое масло, которое ввозится в Россию, ввести в перечень товаров, подлежащих электронной сертификации. Если мы увидим, что масло пришло на кондитерскую фабрику, то туда ему и дорога, если оно, конечно, пищевое. А если на молокоперерабатывающее предприятие, то поинтересуемся, куда его там наливают.