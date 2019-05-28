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28.05.2019 20:19
Рубрика: Спорт

"Блюз" не по нотам

Гол Тарасенко не спас "Сент-Луис" от поражения в финале Кубка Стэнли
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
В Национальной хоккейной лиге стартовала финальная серия плей-офф. В первом матче "Бостон" на своем льду одолел "Сент-Луис" - 4:2.

В этом противостоянии российским болельщикам есть за кого переживать. За "блюзменов", как еще называют игроков "Сент-Луиса", выступают сразу два наших соотечественника - Владимир Тарасенко и Иван Барбашев. Первый и вовсе играет в команде главную скрипку. В полуфинальной серии Тарасенко набрал очки во всех шести матчах. Результативная серия Владимира продолжилась и в финале.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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"Сент-Луис" начал неплохо: открыл счет на 7-й минуте первого периода, а в самом начале второго отличился и Тарасенко, забив свой первый гол в матчах подобной стадии. А затем "Бостон" показал, почему именно его считают явным фаворитом этой серии. Еще до перерыва "мишки" сравняли счет в матче, а в третьем периоде забросили еще две шайбы, пусть одну из них и в пустые ворота.

Шансов вернуться в игру "блюзмены" лишили себя сами в результате многочисленных удалений. Об этом сказал после матча и Тарасенко.

- Конечно, приятно забивать в финале Кубка Стэнли, хотя сегодня нам это не особо помогло, - отметил хоккеист. - Было довольно волнительно, особенно вначале. Местные болельщики долго ждали этого матча. Но ко второй игре все должно успокоиться. Но сегодня небольшое волнение присутствовало. Да даже не небольшое... Было много ненужных удалений. Тяжело играть, если давать столько шансов команде, у которой лучшее большинство в лиге. Это нас и погубило.

Следующий матч в финальной серии пройдет в ночь с 29 на 30 мая по московскому времени.

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