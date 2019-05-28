Госдума упростит организацию гастролей иностранных артистов

Второе чтение в Госдуме прошел проект о разрешении зарубежным творческим работникам на работу в РФ. Законопроект упростит организацию гастролей уникальных коллективов со всего мира - музыкальных и театральных, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В соответствие с законопроектом, творческих работников из иностранных государств освободят от необходимости получать разрешение на работу или патент в случае краткосрочного визита в Россию. А учреждения культуры избавят от получения разрешения на привлечение иностранных работников.

Под краткосрочным при этом понимается визит продолжительностью не более 30 суток.

По мнению Вячеслава Володина, этот законопроект - "еще один шаг по дебюрократизации сферы культуры, кроме гастролей, он упростит возможность для иностранцев читать лекции и выступать с мастер-классами".

- Принятие соответствующих поправок необходимо, чтобы наши граждане могли знакомиться с достижениями мировой культуры, - сказал спикер, комментируя одобрение инициативы. - Это вопрос не только взаимного культурного обогащения, но и развития нашей страны как одного из центров мировой культуры.