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28.05.2019 20:13
Рубрика: Спорт

Обошли по дуге

"Химки" обыграли УНИКС с рекордом по количеству точных трехочковых
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
В среду в подмосковном Баскетбольном центре местные "Химки" проведут против казанского УНИКСа четвертый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги. Победа позволит хозяевам выйти в финал турнира.

"Химки" начали это противостояние с поражения в Казани, но уже в следующем матче сравняли счет. Возвращение на родной паркет и вовсе получилось для подопечных Римаса Куртинайтиса триумфальным. В третьей игре химчане разгромили соперника - 91:64.

Перед матчем состоялось чествование лидера подмосковного клуба Алексея Шведа, который был признан самым ценным игроком регулярного сезона. Он стал лучшим по очкам (22,8), вторым по передачам (6,9) и четвертым по эффективности (19,5 балла).

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
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То, что титул MVP ушел по адресу, Швед доходчиво продемонстрировал уже в дебюте матча, попав четыре трехочковых за первые пять минут. Всего к концу игры Алексей настрелял 26 очков, привычно став самым результативным из присутствовавших на паркете.

Между тем дальние броски в принципе стали главным оружием "Химок" в этом матче. Подмосковные баскетболисты реализовали 18 попыток из-за дуги, побив соответствующий рекорд плей-офф Единой лиги. Самое интересное, что предыдущий рекорд (17) "Химки" повторили в первом, проигранном матче. Только тогда процент попаданий составил 40 процентов (всего 41 попытка). На этот раз подопечные Римаса Куртинайтиса попали ровно половину дальних бросков, и литовский наставник "Химок" своими игроками остался доволен.

- Мы спокойно контролировали игру, 90 процентов бросков были хорошими и, как следствие, такой хороший процент попаданий трехочковых, - подчеркнул главный тренер химчан. - Соперника всегда убивает, когда ты забиваешь столько "трех". Надо правильно оценить эту победу, как можно меньше ее праздновать и подготовиться к следующей игре, где будет решаться все.

Что касается УНИКСа, его рулевой Димитрис Прифтис главную причину поражения увидел в недостатке волевых качеств у своих подопечных: "Самое плохое, что этот матч мы проиграли в самом начале: мы не сопротивлялись, проиграли много единоборств".

Добавим, что во вторник в Питере прошел третий матч другой серии 1/2 финала, в котором "Зенит" принимал ЦСКА. После двух встреч армейцы вели со счетом 2:0. Чем завершился матч, который мог стать последним в противостоянии, выяснилось уже поздно вечером.

Где будем смотреть

29 мая, среда "Матч ТВ"

18.30 "Химки" - УНИКС. Прямая трансляция

Спорт Баскетбол
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