29 мая в Государственной Думе состоится "правительственный час" с участием Генерального прокурора РФ Юрия Чайки. Основной темой "правительственного часа" станет вопрос соблюдения трудовых прав граждан. Речь пойдет, в частности, о тех нарушениях, которые обсуждались на недавнем Съезде Федерации независимых профсоюзов России.

Напомню, что в Съезде ФНПР приняли участие около семисот делегатов, которые представляли все регионы и все отрасли отечественной экономики. Среди гостей были президент Владимир Путин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, представители правительства.

Президент в своем выступлении на съезде подчеркнул, что профсоюзы играют особую роль в защите трудовых прав граждан, и заявил, что отказ собственников или администраций предприятий от диалога с профсоюзами, препятствование созданию и деятельности профсоюзных организаций недопустимы и должны пресекаться прокуратурой и надзорными органами.

Отмечу, что Госдума и Федерация профсоюзов активно сотрудничают в вопросах законотворчества. Вячеслав Володин, выступая на Съезде ФНПР, предложил выстроить такой же постоянный диалог между профильными думскими комитетами и отраслевыми профсоюзами. Это позволит нам оперативно получать срез общественного мнения по тем законопроектам, которые рассматриваются в Госдуме. Более того, профсоюзы могут оказать существенную помощь в контроле за реализацией национальных проектов и за эффективностью расходования направляемых на них бюджетных средств.

Важная тема, поднимавшаяся на Съезде ФНПР, - борьба с бедностью. Председатель Федерации профсоюзов Михаил Шмаков предложил не взимать подоходный налог с тех, кто получает доходы ниже величины прожиточного минимума. Надеюсь, что эта инициатива будет рассмотрена Думой в ближайшее время.

На съезде также обсуждался пересмотр потребительской корзины и величины прожиточного минимума. Представители правительства заявили, что готовы начать совместную работу с профсоюзами по данному вопросу. Считаю, что депутаты Госдумы тоже должны включиться в этот процесс.

Особое внимание ФНПР уделяет вопросам заработной платы работников. Сегодня в Трудовом кодексе есть норма об обязательной индексации зарплаты по инфляции, но она носит декларативный характер. Необходимо принять меры для того, чтобы данная норма выполнялась на всех предприятиях. Также мы считаем целесообразным ратифицировать 173-ю Конвенцию Международной организации труда, которая защищает работников обанкротившихся предприятий от невыплаты заработной платы.

Предложения профсоюзов по донастройке пенсионной системы обязательно будут обсуждаться нами в рамках межфракционной рабочей группы Госдумы по совершенствованию пенсионного законодательства. Вместе мы рассмотрим возможность возвращения индексации пенсий работающим инвалидам и пенсионерам, занимающим низкооплачиваемые должности в бюджетной сфере, обсудим расширение списка профессий селян, получающих 25-процентную надбавку к пенсии, определимся по дальнейшей судьбе накопительной пенсии.

Также депутаты совместно с ФНПР намерены продолжать осовременивать Трудовой кодекс: мы планируем подготовить новую главу о дистанционном труде, которая отражала бы реалии современной цифровой экономики.

Наконец, нам надо подумать и об осовременивании закона о профессиональных союзах, который был принят 23 года назад. С тех пор вступили в силу Трудовой и Гражданский кодексы, несколько раз менялся закон об общественных организациях. Нам предстоит учесть все это в законе о профсоюзах, чтобы усилить их позиции в деле защиты прав трудящихся.