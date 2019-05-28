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28.05.2019 17:17
Рубрика: В мире

Испанский король Хуан Карлос окончательно отойдет от общественной жизни

Текст: Юрий Когалов

Испанский король Хуан Карлос I, отец нынешнего монарха Филиппа VI, намерен окончательно оставить в прошлом общественную жизнь и после 2 июня больше не будет принимать участие в официальных мероприятиях. В этот день будет отмечаться пятилетие его отречения от престола и передачи трона сыну.

Как говорится в распространенном дворцом Сарсуэла сообщении, идею отойти от общественной жизни Хуан Карлос рассматривал с тех пор, как ему исполнилось 80 лет (5 января 2018 года). Однако он не стал торопиться с ее исполнением, поскольку в прошлом году также праздновали 40-летие испанской Конституции, и пропустить это событие он просто не мог.

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Впрочем, в последние годы он присутствовал лишь на самых важных церемониях и культурных мероприятиях (около 120 актов), произнес 30 речей и совершил 9 официальных поездок (например, на подписание мирного соглашения между правительством Колумбии и ФАРК или похороны Фиделя Кастро). Политический кризис, вызванный скандалом с дочерью Хуана Карлоса инфантой Кристиной, обвиненной в причастности к отмыванию денег (в итоге ее оправдали, и в тюрьму сел лишь ее супруг Иньяки Урдангарин), сказался на активности старого короля. Хотя принимать участие в различных мероприятиях ему стало сложно и из-за состояния здоровья, особенно после перелома шейки бедра, полученного в 2012 году во время охоты на слонов в Ботсване.

Эти два события, кстати, и привели к отречению от престола. Как вспоминает сам Хуан Карлос, 2 июня 2014 года стало "датой, полной эмоций, заставившей с гордостью и восхищением вспомнить о многих людях, которые сделали возможным политический переход к демократии, и об испанском народе, подлинном герое недавней истории".

В письме к сыну он также отмечает, что решение об уходе из политической жизни он принял "от большой любви и гордости", которые может испытывать отец.

В мире Европа Испания
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