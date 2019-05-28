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Текст:   Наталья Козлова: 
19:36 28.05.2019
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)

Ударят по сайтам-двойникам

28 мая стало известно, что при участии Росреестра министерство экономического развития разработало проект важного федерального закона.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Новый законопроект должен поставить заслон, как объяснили в ведомстве, "незаконному предоставлению сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН)".

В переводе на обывательский язык цель законопроекта - сделать все, чтобы убрать из глобальной Сети сайты-"двойники" Росреестра. И это действительно серьезная проблема.

Дело в том, что сегодня в интернете вполне благополучно живет и очень неплохо зарабатывает большое количество сайтов, идентичных официальному сайту Росреестра.

Такие клоны предлагают госуслуги Росреестра по цене, во много раз превышающей пошлину или плату, установленную законодательством. Эти сайты имеют схожие названия с сайтом Росреестра и чаще всего предлагают предоставить сведения из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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В Росреестре корреспонденту "РГ" объяснили, что сайты-двойники вводят в заблуждение граждан и организации, предложив за завышенную в разы плату государственные услуги, оказание которых в соответствии с законодательством относится к исключительной компетенции Росреестра.

Росреестр особо подчеркивает, что получить услуги по регистрации прав, кадастровому учету, предоставлению сведений ЕГРН можно только на официальном сайте ведомства (www.rosreestr.ru). Кроме того, при личном обращении документы на получение услуг Росреестра можно подать в МФЦ на всей территории России.

Разработка подобного законопроекта вовсе не означает, что ведомство закроется для граждан. В Росреестре подчеркивают - проект закона не нарушает принцип открытости ЕГРН. Любой человек может получать сведения из реестра "в соответствии с законодательством о регистрации недвижимости".

Для получения и возможности использования сведений ЕГРН любой гражданин будет вправе обратиться с соответствующим запросом о предоставлении таких сведений, в том числе с использованием интернет-сайта Росреестра. Таким образом, и это важно подчеркнуть, проект закона не предлагает менять процедуру предоставления сведений о недвижимости.

Разработка подобного законопроекта вовсе не означает, что ведомство закроется для граждан

Новый законопроект вводит административную ответственность за перепродажу сведений, содержащихся в государственном реестре.

В настоящее время законопроект проходит положенную в таких случаях процедуру межведомственного согласования. Этот проект федерального закона разработан во исполнение плана мероприятий "Трансформация делового климата", утвержденного распоряжением правительства РФ.

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