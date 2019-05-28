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28.05.2019 09:36
Рубрика: Власть

Кабмин готов поддержать послабление административных наказаний для НКО

Текст: Владимир Кузьмин

Правительство готово поддержать послабление административных наказаний для некоммерческих организаций, если законодатель исключит из нормы ряд статей, в том числе в отношении НКО-иностранных агентов.

В Государственной Думе на рассмотрении находятся поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Группа депутатов предлагает распространить на некоммерческие организации действие статьи 4.1.1, дающей возможность в ряде случаев при первичном выявлении нарушений в ходе контрольно-надзорных мероприятий менять наказание субъектам малого и среднего предпринимательства с административного штрафа на предупреждение.

Фото: iStock
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В правительстве согласны с поправками при условии, что законодатели учтут ряд замечаний, говорится в проекте подготовленного официального отзыва, имеющегося в распоряжении "РГ". В частности, в кабинете министров считают правильным уточнить перечень нарушений, за которые НКО нельзя будет заменить административный штраф на предупреждение

Речь идет о статье 13.37 КоАП, предусматривающей наказание за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм или призывающих к экстремистской деятельности. Сюда же отнесена статья 20.3, где прописано наказание за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики, символики экстремистских организаций или запрещенных законом организаций.

Группа статей касается функционирования организаций, признанных иностранными агентами. Это статья 19.34 - нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента; статья 19.7.5-2 - непредставление сведений некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента; статья 20.28 часть 2 - организация деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, в отношении которой принято решение о приостановлении ее деятельности, либо участие в такой деятельности.

Власть Право Административное право Правительство Некоммерческие организации в России Административное законодательство
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