Как избежать ошибок при обмене валюты

Многие россияне периодически сталкиваются с необходимостью обмена российских рублей на иностранные денежные знаки. Эксперты назвали ряд распространенных ошибок, которые совершают россияне при покупке валюты.

Инвестиционные консультанты как мантру повторяют простое правило: покупать валюту, когда ее курс снижается, продавать - когда растет. Но зачастую иностранную валюту покупают на волне ажиотажного спроса.

"Не покупайте валюту на волне ажиотажного спроса, в тот момент, когда это делают все. На фоне панических слухов, угроз санкций, а еще - перед новогодними праздниками. В таких ситуациях валюта покупается по максимальному курсу, и, когда ажиотаж заканчивается, она начинает терять в цене, - заявил ведущий аналитик финансовой компании "ФинИст" Андрей Перекальский, чьи слова приводит aif.ru. - В идеале менять рубли на иностранную валюту нужно на "спокойном" рынке".

Среди других распространенных ошибок называют выбор неправильных дат обмена (в двадцатых числах месяца рубль обычно укрепляется в связи с налоговым периодом), покупку валюты в выходные (обычно в эти дни доллар и евро дороже), игнорирование банковских мобильных приложений (иногда там можно купить валюту дешевле), обмен всей суммы сразу (лучше менять в разные дни небольшими траншами), неправильный выбор обменного пункта (как пример, выбор делается, исходя из его близости к дому, а не с учетом выгодного курса).

"Перед покупкой валюты проведите в интернете небольшое исследование и выясните, какие банки предлагают лучший курс. Покупайте у них, а не в первом попавшемся обменнике по невыгодному курсу. Покупайте валюту небольшими объемами регулярно, например, в конце каждого месяца, направляя на эти цели свободные рублевые средства", - посоветовал Перекальский.

Также при покупке валюты не всегда учитывают, что обменные курсы в банках отличаются от биржевых. По словам эксперта "Международного финансового центра" Владимира Рожанковского, это очень распространенная ошибка.

"В отдельных случаях разница между курсом покупки и продажи валюты может быть настолько большой, что перекроет весь биржевой прирост курса доллара или евро за тот срок, в течение которого гражданин держал эту валюту в надежде обезопасить себя от падения рубля, - отметил Рожанковский.

