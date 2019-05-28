Как мошенники крадут деньги с карт в терминалах

Клиенты Сбербанка столкнулись с новым видом мошенничества по собственной же невнимательности.

Алгоритм хищения следующий: мошенник начинает на терминале операцию - например, оплату мобильной связи, вводит номер телефона, сумму перевода, выбирает среди способов оплаты карту, но не завершает операцию и уходит. На завершение операции терминал дает 90 секунд. Если за это время свою карту вставит следующий клиент и введет ПИН-код, то деньги по запросу предыдущего клиента списываются.

По стране было зафиксировано несколько десятков случаев, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Уязвимости в терминалах нет - дело в человеческом факторе, считают юристы и сам банк. Они советуют клиентам внимательно ознакомиться с информацией на экране банкомата, а также обратить внимание на подозрительных лиц в зоне самообслуживания. Есть сомнения - нажмите несколько раз клавишу "Отмена". Если сомнения остались, обратитесь к консультанту в зале или перейдите к другому терминалу или банкомату. Не уверены в безопасности операции - откажитесь от нее и позвоните в банк по телефону 900.