Как получить 100 баллов на ЕГЭ

Стартовала основная волна ЕГЭ. Экзамены в этот раз будут сдавать более 750 тысяч человек. Из них 662 тысячи - выпускники 2019 года. Причем сегодня, в среду - ребята пишут сразу и базовую и профильную математику. Это один из самых важных экзаменов. Без положительной оценки за него аттестат не получить.

Что нужно, чтобы успешно сдать экзамен? Сколько баллов необходимо набрать для "золотой" медали? Что делать, если ребенок "провалил" профильную математику? А если заболел во время ЕГЭ?..

Рособрнадзор провел "горячую линию": глава ведомства Сергей Кравцов лично ответил на самые острые вопросы родителей и школьников.

Про новые предметы на ЕГЭ

"Никаких содержательных изменений в экзамене нет, он остается стабильным, - подчеркнул Сергей Кравцов, отвечая на вопрос родителей из Забайкальского края. - В этом году новых предметов, кроме китайского языка, который ребята будут сдавать по выбору, не появилось".

Однако уже в 2022 году все выпускники 11-го класса будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Какими будут задания по английскому? Разделится ли ЕГЭ на базовый и профильный уровень сложности?

"Мы не исключаем такого варианта, так как экзамен по иностранному языку в сегодняшнем виде - это испытание для самых подготовленных ребят, нацеленных на профильную специальность в вузе, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Однако окончательное решение еще не принято. При разработке заданий мы будем учитывать реальный уровень, который есть у школьников. Во многих регионах они неплохо знают иностранный язык, может, даже лучше взрослых. Но прежде чем вводить это испытание, мы проведем еще не одну апробацию".

Что касается обязательных экзаменов по истории или, к примеру, географии, то такая возможность пока только обсуждается. Никаких конкретных сроков нет. Про словам руководителя Рособрнадзора, здесь может быть целесообразна практика всероссийских контрольных работ по предметам, которые не сдают на ЕГЭ.

"Появится ли в экзамене по русскому языку или обществознанию устная часть? - спросила мама выпускника из Дагестана. "В ближайшее время такого не планируется, успокоил родителей Сергей Кравцов. В этом году выпускники девятых классов впервые прошли итоговое собеседование - эта форма себя уже хорошо зарекомендовала.

Про математику

Экзамен по математике - один из обязательных предметов, который волнует родителей больше всего. "Что делать, если ребенок не наберет минимальный балл по профильной математике? Можно ли изменить уровень сложности с "профиля" на более легкую "базу" при пересдаче?" - вопрос мамы из подмосковного Чехова.

"Такая возможность есть, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Чтобы получить школьный аттестат, достаточно 27 баллов по профильной математике. Если вдруг выпускник не сможет преодолеть минимальный порог в основные сроки, при пересдаче он сможет изменить уровень сложности".

Про "золотую" медаль

"Сколько баллов на ЕГЭ нужно, чтобы получить "золотую" медаль?" - интересуется школьница из Севастополя.

"70 баллов по русскому языку и 70 - по профильной математике. Если выпускник выбрал базовую математику, ее нужно сдать на "отлично", - пояснил Сергей Кравцов. - Такая норма понадобилась потому, что в некоторых школах, которые выдавали аттестаты с отличием, качество образования оставалось низким: некоторые выпускники не могли набрать минимальный балл на ЕГЭ. Теперь этот процесс будет более объективным".

Три вещи для успешной сдачи ЕГЭ

В этом году все школьники Крыма и Севастополя сдают ЕГЭ вместе со всей Россией: для них экзамен стал обязательным. "Что делать, если волновался и забыл паспорт?" - спрашивает выпускник из Севастополя.

"Взять с собой на ЕГЭ нужно три вещи. Первое - знания, второе - паспорт и третье - черная гелевая ручка", - ответил Сергей Кравцов. Он призвал школьников не волноваться, идти на экзамен спокойным, сосредоточенным. И не забывать документы.

Если вдруг забудешь черную ручку - то в пункте проведения экзамена ее выдадут. С паспортом все сложнее - если ученик его забыл, потерял, то сопровождающий учитель может под свою ответственность подтвердить личность сдающего, составляется специальный протокол и ребенка допускают до экзамена. Это касается только выпускников текущего года. Выпускников прошлых лет без паспорта не пустят.

Про мобильники и шпаргалки

Если школьник будет использовать на ЕГЭ шпаргалки, мобильные телефоны или любые другие гаджеты, его результаты будут аннулированы. Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников: утечки заданий и материалов исключены.

"Я еще раз обращаюсь к родителям: не нужно покупать якобы настоящие экзаменационные материалы до начала ЕГЭ. Их нет и не может быть, - подчеркнул он.

Сергей Кравцов: ЕГЭ проходит бесплатно для всех. Фото: Антон Новодережкин/ ТАСС

Пересдать ЕГЭ можно бесплатно

"Рассматривается ли возможность платной пересдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет"? - спросила мама из Омска.

"Нет. Это государственная итоговая аттестация, которая проходит бесплатно для всех, - рассказал Сергей Кравцов. - Если вдруг выпускник прошлых лет не смог набрать необходимые для поступления в вуз баллы, он может подать заявление и пересдать ЕГЭ в следующем году бесплатно - в досрочный или основной период".

Кроме того, глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты экзамена действительны для приема во все российские вузы четыре года, и сокращать этот срок не планируется.

"Что делать, если ребенок заболел во время ЕГЭ?" - спрашивает мама из подмосковных Химок. Здесь есть три варианта. Первый - если выпускник находится в стационаре на длительном лечении, то пункт проведения экзамена для него могут организовать прямо в больнице. Второй вариант - экзамен на дому. И третий - возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки, которые предусмотрены по каждому предмету.

Про новые технологии

Все аудитории для сдачи ЕГЭ (а их в стране будет более 50 тысяч!) подключены к видеонаблюдению. При этом впервые в этом году в 8 регионах экзаменационные материалы поступят в школы через интернет - по защищенному каналу. Они будут печататься прямо на глазах учеников. В эксперименте участвуют Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская и Ярославская области. В остальных субъектах РФ задания в пункты проведения экзаменов "приезжают" на дисках - и тоже печатаются на месте.

По словам Сергея Кравцова, уже в следующем году технологию передачи заданий по интернету планируется транслировать на большинство регионов: это позволит максимально исключить человеческий фактор. Планируется, что после экзамена ответы учеников будут сканироваться прямо в аудитории и отправляться в "облако" для проверки.

Что еще нового появится? Скорее всего, уже в 2020 году школьники, которые выберут информатику, смогут сдать этот экзамен на компьютере. Другие предметы пока будут по-прежнему сдаваться на бумажных бланках.

"Мы ввели технологию, когда выпускник после экзамена может ознакомиться со своей работой. Он может увидеть, за что получил тот или иной результат, - рассказал Сергей Кравцов. По его словам, это позволило добиться того, что с каждым годом все меньше выпускников идут на апелляцию.