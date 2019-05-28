Как получить 100 баллов на ЕГЭ

Что нужно, чтобы успешно сдать экзамен? Сколько баллов необходимо набрать для "золотой" медали? Что делать, если ребенок "провалил" профильную математику? А если заболел во время ЕГЭ?..
Рособрнадзор провел "горячую линию": глава ведомства Сергей Кравцов лично ответил на самые острые вопросы родителей и школьников.
Про новые предметы на ЕГЭ
"Никаких содержательных изменений в экзамене нет, он остается стабильным, - подчеркнул Сергей Кравцов, отвечая на вопрос родителей из Забайкальского края. - В этом году новых предметов, кроме китайского языка, который ребята будут сдавать по выбору, не появилось".
Однако уже в 2022 году все выпускники 11-го класса будут сдавать обязательный экзамен по иностранному языку. Какими будут задания по английскому? Разделится ли ЕГЭ на базовый и профильный уровень сложности?
"Мы не исключаем такого варианта, так как экзамен по иностранному языку в сегодняшнем виде - это испытание для самых подготовленных ребят, нацеленных на профильную специальность в вузе, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Однако окончательное решение еще не принято. При разработке заданий мы будем учитывать реальный уровень, который есть у школьников. Во многих регионах они неплохо знают иностранный язык, может, даже лучше взрослых. Но прежде чем вводить это испытание, мы проведем еще не одну апробацию".
Что касается обязательных экзаменов по истории или, к примеру, географии, то такая возможность пока только обсуждается. Никаких конкретных сроков нет. Про словам руководителя Рособрнадзора, здесь может быть целесообразна практика всероссийских контрольных работ по предметам, которые не сдают на ЕГЭ.
"Появится ли в экзамене по русскому языку или обществознанию устная часть? - спросила мама выпускника из Дагестана. "В ближайшее время такого не планируется, успокоил родителей Сергей Кравцов. В этом году выпускники девятых классов впервые прошли итоговое собеседование - эта форма себя уже хорошо зарекомендовала.
Про математику
Экзамен по математике - один из обязательных предметов, который волнует родителей больше всего. "Что делать, если ребенок не наберет минимальный балл по профильной математике? Можно ли изменить уровень сложности с "профиля" на более легкую "базу" при пересдаче?" - вопрос мамы из подмосковного Чехова.
"Такая возможность есть, - подчеркнул Сергей Кравцов. - Чтобы получить школьный аттестат, достаточно 27 баллов по профильной математике. Если вдруг выпускник не сможет преодолеть минимальный порог в основные сроки, при пересдаче он сможет изменить уровень сложности".
Про "золотую" медаль
"Сколько баллов на ЕГЭ нужно, чтобы получить "золотую" медаль?" - интересуется школьница из Севастополя.
"70 баллов по русскому языку и 70 - по профильной математике. Если выпускник выбрал базовую математику, ее нужно сдать на "отлично", - пояснил Сергей Кравцов. - Такая норма понадобилась потому, что в некоторых школах, которые выдавали аттестаты с отличием, качество образования оставалось низким: некоторые выпускники не могли набрать минимальный балл на ЕГЭ. Теперь этот процесс будет более объективным".
Три вещи для успешной сдачи ЕГЭ
В этом году все школьники Крыма и Севастополя сдают ЕГЭ вместе со всей Россией: для них экзамен стал обязательным. "Что делать, если волновался и забыл паспорт?" - спрашивает выпускник из Севастополя.
"Взять с собой на ЕГЭ нужно три вещи. Первое - знания, второе - паспорт и третье - черная гелевая ручка", - ответил Сергей Кравцов. Он призвал школьников не волноваться, идти на экзамен спокойным, сосредоточенным. И не забывать документы.
Если вдруг забудешь черную ручку - то в пункте проведения экзамена ее выдадут. С паспортом все сложнее - если ученик его забыл, потерял, то сопровождающий учитель может под свою ответственность подтвердить личность сдающего, составляется специальный протокол и ребенка допускают до экзамена. Это касается только выпускников текущего года. Выпускников прошлых лет без паспорта не пустят.
Про мобильники и шпаргалки
Если школьник будет использовать на ЕГЭ шпаргалки, мобильные телефоны или любые другие гаджеты, его результаты будут аннулированы. Сергей Кравцов призвал сдавать экзамен честно и не рассчитывать на помощь мошенников: утечки заданий и материалов исключены.
"Я еще раз обращаюсь к родителям: не нужно покупать якобы настоящие экзаменационные материалы до начала ЕГЭ. Их нет и не может быть, - подчеркнул он.
Пересдать ЕГЭ можно бесплатно
"Рассматривается ли возможность платной пересдачи ЕГЭ выпускниками прошлых лет"? - спросила мама из Омска.
"Нет. Это государственная итоговая аттестация, которая проходит бесплатно для всех, - рассказал Сергей Кравцов. - Если вдруг выпускник прошлых лет не смог набрать необходимые для поступления в вуз баллы, он может подать заявление и пересдать ЕГЭ в следующем году бесплатно - в досрочный или основной период".
Кроме того, глава Рособрнадзора подчеркнул, что результаты экзамена действительны для приема во все российские вузы четыре года, и сокращать этот срок не планируется.
"Что делать, если ребенок заболел во время ЕГЭ?" - спрашивает мама из подмосковных Химок. Здесь есть три варианта. Первый - если выпускник находится в стационаре на длительном лечении, то пункт проведения экзамена для него могут организовать прямо в больнице. Второй вариант - экзамен на дому. И третий - возможность сдать ЕГЭ в резервные сроки, которые предусмотрены по каждому предмету.
Про новые технологии
Все аудитории для сдачи ЕГЭ (а их в стране будет более 50 тысяч!) подключены к видеонаблюдению. При этом впервые в этом году в 8 регионах экзаменационные материалы поступят в школы через интернет - по защищенному каналу. Они будут печататься прямо на глазах учеников. В эксперименте участвуют Мордовия, Тува, Ивановская, Ленинградская, Тверская, Смоленская, Московская и Ярославская области. В остальных субъектах РФ задания в пункты проведения экзаменов "приезжают" на дисках - и тоже печатаются на месте.
По словам Сергея Кравцова, уже в следующем году технологию передачи заданий по интернету планируется транслировать на большинство регионов: это позволит максимально исключить человеческий фактор. Планируется, что после экзамена ответы учеников будут сканироваться прямо в аудитории и отправляться в "облако" для проверки.
Что еще нового появится? Скорее всего, уже в 2020 году школьники, которые выберут информатику, смогут сдать этот экзамен на компьютере. Другие предметы пока будут по-прежнему сдаваться на бумажных бланках.
"Мы ввели технологию, когда выпускник после экзамена может ознакомиться со своей работой. Он может увидеть, за что получил тот или иной результат, - рассказал Сергей Кравцов. По его словам, это позволило добиться того, что с каждым годом все меньше выпускников идут на апелляцию.