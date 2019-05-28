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28.05.2019 21:04
Рубрика: Экономика

Совет ректора

Университет приглашает всех желающих на курсы компьютерной грамотности
Текст: Ирина Ивойлова
Российская газета - Неделя № 115(7873)
Только 14 процентов работодателей обращают внимание на возраст кандидата. На первом месте - знания. Где и как их получить, если тебе далеко за 40? Чему научит интернет и можно ли в 50 лет стать студентом Университета транспорта?
Видишь, внучка, приглашают на бесплатные курсы в университет! Фото: photoxpress Видишь, внучка, приглашают на бесплатные курсы в университет! Фото: photoxpress
Видишь, внучка, приглашают на бесплатные курсы в университет! Фото: photoxpress

Эти вопросы "РГ" задала ректору Российского университета транспорта Александру Климову.

Александр Алексеевич, все говорят, что надо учиться в течение жизни. Один диплом уже не гарантирует благополучный завтрашний день?

Александр Климов: Как правило, в двух ситуациях у человека возникает желание получить новые знания или профессию. Первое - меняются технологии, второе - человек попал в сложную жизненную ситуацию. Например, лишился работы. В это время многие пытаются сделать перезагрузку и пройти переподготовку. И не важно, сколько вам лет - 30 или 50. Сейчас идет цифровая технологическая революция, и учиться придется всем.

Фото: РИА Новости
На кого учиться, чтобы не остаться без профессии

Россиянам дадут 19 тысяч сертификатов на бесплатное обучение. Кто будет учить - школы, вузы, центры допобразования?

Александр Климов: Московские вузы, в том числе Российский университет транспорта, разработали программы обучения компьютерной грамотности. Планируем принять осенью этого года на учебу 100-200 человек. Люди сейчас стремятся обучаться компьютерной грамотности не только потому, что они хотят больше зарабатывать. Человек хочет быть частью современного глобального информационного мира.

Допустим, мне 50, я хочу получить новую профессию за счет бюджета. Это реально?

Александр Климов: Оплачивать свое дополнительное профобразование будет или сам гражданин, или предприятие. Есть исключения. Можно, встав на учет в центре занятости, пройти бесплатное обучение. Еще пример: президентская программа повышения квалификации инженерных кадров. Государство вложило бюджетные средства в дополнительную подготовку инженеров ведущих российских компаний.

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Техническую специальность можно получить за несколько месяцев? Например, машиниста тепловоза?

Александр Климов: Обучение для работы помощником машиниста может занять примерно полгода. Потом потребуется накопить практический опыт. Далее дополнительное обучение, сдача экзаменов. Итого год. Когда мы говорим о получении дополнительной квалификации, вопрос в том, сколько человек готов времени потратить и заплатить за него. Например, вы решили вдруг стать стюардессой. Есть центры, в которых вы можете освоить соответствующие программы. Например, в Калининграде в Балтийском федеральном университете есть авиационный учебный центр. Учиться на бортпроводника придется 2,5 месяца - 380 часов. Обучение платное.

Проводником вагонов стать проще?

Александр Климов: Курсы бесплатные, если проводятся за счет железной дороги и длятся два месяца. Потом вам дадут свидетельство "проводник пассажирского вагона 3-го разряда", и можно искать работу. Кстати, на фирменные поезда допускаются только проводники с 4-м разрядом. Так что придется повышать квалификацию. Но учиться ведь можно не только в стенах колледжа или университета. В интернете есть огромное количество обучающего контента. Это очень эффективный формат самообучения.

Нюансы

На вкус и вес

Никаких общих ограничений для работы бортпроводниками воздушных судов не установлено, однако на них распространяются жесткие требования по состоянию здоровья, а в зрелом возрасте гораздо труднее пройти врачебно-летную комиссию. Кроме того, у авиакомпаний есть собственные требования к физическим данным членов кабинного экипажа, которые обосновываются теснотой рабочего пространства в пределах воздушного судна и постоянной возможностью экстренных ситуаций, когда, например, лишний вес может стать фатальным. Так, из судебного процесса по делу стюардессы, которая подала в суд на авиакомпанию за дискриминацию по внешности, все узнали, что по корпоративным требованиям бортпроводницы должны носить одежду размером 42-48 (истец носила 52-й размер).

Конкретно

Что предлагает университет

Более 450 программ повышения квалификации и профпереподготовки, связанных с работой в транспортном комплексе, также есть программы в области управления, экономики, права. Цена - от 7,5 до 35 тысяч рублей.

Кстати

Если дорос до веры

Учебные заведения религиозных организаций смогут предлагать дополнительное профобразование. Слушатели получат такие же документы об образовании и квалификации, как и в других вузах.

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