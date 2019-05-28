В России около 12 миллионов инвалидов, и эти люди нуждаются в особой поддержке со стороны государства в связи с ограничениями здоровья. Это имеет первостепенное значение и для них, и для всего общества. Поэтому вопросы социальной поддержки этой категории граждан нужно держать на постоянном контроле, заявил президент Владимир Путин.

Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества. Фото: Ася Добровольская/ТАСС

"Вопрос о социальной поддержке инвалидов не проходной, не дежурный", - подчеркнул глава государства на встрече с членами правительства в Кремле. Этот вопрос касается судеб миллионов людей, почти 12 миллионов человек. "Он касается всего общества", - подчеркнул он.

"Отношение к инвалидам - это важнейший показатель зрелости общества, его консолидации и жизнеспособности. Здоровое общество никогда не допустит пренебрежительного, поверхностного отношения к инвалидам и к людям, которые нуждаются в поддержке со стороны государства в связи с ограничениями здоровья", - отметил Путин. "И камертон этого отношения, конечно, государство и правительство прежде всего", - добавил он. "Поэтому эти вопросы будем держать на постоянном контроле и возвращаться к вопросу о том, как мы исполняем принятые решения", - заверил президент.

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин рассказал, что уже делается и какие есть планы в сфере соцподдержки инвалидов. "Основной вектор связан с тем, чтобы сделать гораздо более комфортным предоставление различных услуг", - сказал он.

Прежде всего упрощается сама процедура предоставления инвалидности. Выпущен правительственный документ, который обязует учреждения здравоохранения все результаты обследований направлять за подписью главного врача в учреждения медикосоциальной экспертизы, сообщил министр. Тем самым инвалид освобожден от необходимости ходить с большим ворохом бумаг. "Это обязательство сейчас существует для учреждений здравоохранения в бумажном виде, но мы уже начали это все переводить в электронный формат", - отметил Топилин. По его словам, к середине 2021 года стоит задача обеспечить стопроцентный электронный документооборот между учреждениями здравоохранения и медико-социальной экспертизы.

Кроме того, раньше не была урегулирована процедура проведения обследований. Теперь приказом утверждено, какие обследования необходимы. И не нужно больше подавать заявление в медико-социальную экспертизу: достаточно обращения в медицинскую организацию. Еще сокращаются сроки признания инвалидности при оказании паллиативной помощи. А технические средства реабилитации должны предоставляться в течение недели.

Министр рассказал, что создан реестр инвалидов, и на его основе начали с этого года назначать пенсии по инвалидности в автоматическом режиме. Еще один законопроект одобрен в первом чтении, и есть надежда, что будет принят в весеннюю сессию, - о том, что не только Пенсионный фонд будет пользоваться реестром, но и другие учреждения. "Без справки, без индивидуальной программы реабилитации, по признаку того, что отметка о человеке есть в реестре, он может получать необходимые услуги и получать технические средства реабилитации, санаторнокурортное лечение, услуги сурдоперевода", - рассказал министр.

Подготовлен законопроект и по техническим средствам реабилитации (ТСР) - чтобы уйти от конкурсных процедур. Есть много изделий, которые требуют индивидуальной настройки, и у человека будет возможность через карту "Мир" самостоятельно приобрести именно то ТСР, которое ему нужно. В определенном объеме финансирования.

"Задача - охватить техническими решениями все основные сферы жизнедеятельности инвалидов", - сказал министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Определено 14 ключевых направлений. Цифровые слуховые аппараты, интеллектуальные протезы, новые виды ортезов, ортопедическая обувь и адаптивная одежда, в том числе для детейинвалидов, перечислил министр. Также фокус - на системе "умный дом", которая будет адаптирована под нужды инвалидов.

Один из наиболее важных и существенных вопросов - доступ инвалидов к качественному высшему образованию, отметил Владимир Путин и попросил доложить министра науки и высшего образования Михаила Котюкова. Специальная квота для ребят с особенностями здоровья сохранена, также в последние годы приняты решения, которые позволяют повысить доступ к высшему образованию. "Первое - отменено требование о предоставлении обязательной рекомендации медикосоциальной экспертизы для обучения в соответствующих университетах. И второе - сняты ограничения на количество университетов, в которые можно подавать документы", - рассказал Котюков. Уделяется внимание и созданию безбарьерной среды. Набирает обороты проект инклюзивного добровольчества - студенты сами в своей среде запускают проекты социальной активности и помощи, поддержки своим сверстникам.