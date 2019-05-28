Ищите без вести пропавших...

Ищите мертвых и живых!

И если всюду скажут:

- Нету! -

Найдите их в себе самих.

Эти стихи мы публиковали не так давно, но сегодня по просьбе читателей вновь печатаем их. За последнее время ни одно другое стихотворение не вызывало такого отклика, как стихи, написанные в далеком 1962 году поэтом (а в ту пору - горным электромехаником на шахте) Алексеем Решетовым. В мольбе "Ищите!.." есть что-то, укоряющее всех нас. Ведь иногда кажется, что мы смирились с тем, что три с половиной миллиона (!) воинов Великой Отечественной до сих пор числятся в без вести пропавших. Нет, конечно, не все смирились...

"Мой отец Георгий Жуков..."

Здравствуйте, уважаемый Дмитрий!

До слез тронули стихи "Ищите без вести пропавших..." и обращаюсь к Вам с просьбой помочь мне в поисках моего отца. Мы жили в городе Порхове, там я и родилась 1 марта 1937 года. Мой отец Георгий Варламович Жуков, 1902 года рождения, учился в Ленинграде, а по окончании учебы его направили на работу в Порхов. В начале войны он был оставлен по заданию партии в оккупированном городе. Его роль в подполье нам неизвестна. Знаем лишь, что после взрыва кинотеатра (там располагался немецкий штаб) отца арестовали. Мама с нами пряталась у родных, мы с сестрой не понимали, просились домой. Немцы нас все же нашли и в телячьих вагонах увезли для дальнейшей отправки в Германию. Привезли в Латвию на станцию Скрунда, потом в порт Лиепая. Морским путем вывезти не получилось, наши самолеты потопили пароходы, и нас увезли в концлагерь под Тукумсом, где до окончания войны мы и находились. Вернувшись в Порхов, мама ходила, искала, но все безрезультатно. В 1948 году, спасая нас от голода, она завербовалась на Сахалин. Повзрослев, я писала в Порхов, Псков, но ответ был: "На территории Порхова не захоронен". В 2002 году я с детьми и внуком вернулась в Ленинградскую область, здесь все наши родные, продолжаю поиск, мне уже 81 год, очень хочется успеть. На днях позвонила в краеведческий музей Порхова, там ответили, что, возможно, отец расстрелян в концлагере Дулаг в 1943 году и похоронен в братской могиле. На установленном в 2016 году памятнике подпольщикам фамилии моего отца нет, там и половины имен погибших подпольщиков не установлено. Посоветовали обратиться в Санкт-Петербург, а куда конкретно - не знаю, да и здоровье не позволяет, 5 апреля перенесла операцию, сижу на таблетках, боюсь далеко отлучиться от дома. Очень надеюсь, что, может, петербургские поисковики мне помогут?.. На этой фотографии отцу 31 год.

Светлана Калинина, Ленинградская область

"Если закралась ошибка..."

Прочитал вашу статью "Нет пропавших без вести" и хочу рассказать нашу историю. Мой дядя Александр Струков ушел на фронт в конце 1942-го. Последнее письмо с фронта было в январе 1943-го. После окончания войны бабушка с дедом писали в разные инстанции, но всегда получали ответ: "Пропал без вести". Они умерли, так и не узнав, где погиб сын. В 2016 году я начал поиск дяди на сайте "Память народа". Вроде и фамилия наша не очень распространенная, а полных тезок моего дяди нашлось там 89! И все же нашел. Слава богу, что в фамилии, имени и отчестве ошибок не было. Но... Дядя родился в селе Троицкое, а в данных стоит город Троицк. Вместо "Топкинский РВК" (место призыва) писарь написал "Тонкинский РВК". Вот из-за этих ошибок бабушке с дедом и писали "без вести пропал". А мой дядя, как оказалось, умер от ран в госпитале Сталинграда 26 мая 1943-го. Похоронен в братской могиле.

Если вы будете еще писать по данной теме, призовите родственников без вести пропавших более дотошно искать своих родных на информационных порталах.

Александр Геннадьевич Струков

"Не может человек пропасть!.."

Здравствуйте!

Мой дядя Сергей Михайлович Ильин родился в 1919 году в Нижнем Новгороде, пропал без вести 6 или 8 октября 1944 года. В извещении неразборчиво написано. На срочную службу был призван 19 февраля 1940 года. 22 июня 1941-го встретил в Белостоке, в составе 209-го отдельного саперного батальона. Моя бабушка, пока была жива, все ждала и посылала запросы. Ответ: "Пропал без вести" (на сайте "Мемориал" сержант Сергей Ильин по-прежнему числится пропавшим без вести. - Ред.). Но не может человек пропасть просто так!

Людмила Ивановна Ошукова, Архангельская область, Пинежский район, пос. Новолавела