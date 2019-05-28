Касаткина пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в матче первого круга Открытого чемпионата Франции итальянку Ясмине Паолини - 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.

В стартовом сете Касаткина сходу проиграла два гейма, но сумела переломить ситуацию. Трижды взяв чужую подачу, россиянка оставила партию за собой. Во втором сете в какой-то момент Дарья слегка расслабилась и позволила сопернице приблизиться к себе. Но в нужный момент Касаткина вновь включилась и победила.

Во втором круге Дарья встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, которая одолела бельгийку Кирстен Флипкенс.