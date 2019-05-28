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28.05.2019 13:55
Рубрика: Спорт

Касаткина пробилась во второй круг "Ролан Гаррос"

Текст: Артур Нанян
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла в матче первого круга Открытого чемпионата Франции итальянку Ясмине Паолини - 6:2, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 9 минут.
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Фото: AP Photo/Alessandra Tarantino
Фото: REUTERS/Vincent Kessler
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В стартовом сете Касаткина сходу проиграла два гейма, но сумела переломить ситуацию. Трижды взяв чужую подачу, россиянка оставила партию за собой. Во втором сете в какой-то момент Дарья слегка расслабилась и позволила сопернице приблизиться к себе. Но в нужный момент Касаткина вновь включилась и победила.

Во втором круге Дарья встретится с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико, которая одолела бельгийку Кирстен Флипкенс.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2019
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