В первом круге "Ролан Гаррос" Касаткина обыграла итальянку Ясмине Паолини, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался всего 1 час 9 минут. Россиянка один раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы, занимающей 210-е место в рейтинге WTA, также один эйс, две двойные ошибки и два брейка.
За выход в третий круг Касаткина поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг.
Касаткина проводит непростой год. Чтобы не скатиться еще ниже в рейтинге, надо защищать очки за прошлогодний French Open, где Дарья дошла до четвертьфинала, уступив там американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6). Хотя в четвертом круге Даша смогла победить Каролин Возняцки (7:6, 6:3).
Экс-первая ракетка мира из Дании в розыгрыше этого года даже не смогла преодолеть барьер первого раунда. Ее остановила другая наша теннисистка Вероника Кудерметова, после того как проиграла чемпионке Australian Open-2018 в первой партии под ноль (0:6, 6:3, 6:3).
Накануне состоялся и еще один матч с участием россиянки и экс-первой ракетки мира - Виталии Дьяченко и Серены Уильямс. С учетом побед Кудерметовой и Анастасии Потаповой, которая на старте выбила из борьбы немку Анжелику Кербер, к персоне Дьяченко - на случай очередной сенсации - было приковано особое внимание.
Уильямс неожиданно отдала россиянке первый сет. Но потом Серена, к которой все привыкли, вернулась. Итоговый счет встречи 2:6, 6:1, 6:0 в пользу Уильямс-младшей.
Напомним, что Серена Уильямс сыграла всего четыре матча после того, как в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в январе в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой (4:6, 6:4, 5:7). Но в Париже Серена уверила журналистов, что сейчас проблемы со здоровьем ее не беспокоят.
- Физически я отлично себя чувствовала. Наконец, я иду на поправку, - отметила Серена.
Несмотря на то что на "Ролан Гаррос" надолго не задержались Дьяченко, а также Кузнецова, Звонарева и Павлюченкова, в женской сетке все еще много россиянок. А вот в мужском турнире после вылета Даниила Медведева и Алексея Ватутина все надежды были связаны с 12-й ракеткой соревнований Кареном Хачановым, который встречался с немцем Седриком-Марселем Штебе.