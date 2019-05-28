Первая ракетка России Дарья Касаткина, посеянная на Открытом чемпионате Франции под 21-м номером, удачно стартовала на главном турнире своего любимого грунтового сезона.

Для Дарьи Касаткиной грунт - любимое покрытие. Надеемся, на "Ролан Гаррос" она наконец найдет свою игру. Фото: РИА Новости

В первом круге "Ролан Гаррос" Касаткина обыграла итальянку Ясмине Паолини, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счетом 6:2, 6:3. Матч продолжался всего 1 час 9 минут. Россиянка один раз подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и реализовала шесть из 17 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы, занимающей 210-е место в рейтинге WTA, также один эйс, две двойные ошибки и два брейка.

За выход в третий круг Касаткина поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг.

Касаткина проводит непростой год. Чтобы не скатиться еще ниже в рейтинге, надо защищать очки за прошлогодний French Open, где Дарья дошла до четвертьфинала, уступив там американке Слоан Стивенс (3:6, 1:6). Хотя в четвертом круге Даша смогла победить Каролин Возняцки (7:6, 6:3).

Экс-первая ракетка мира из Дании в розыгрыше этого года даже не смогла преодолеть барьер первого раунда. Ее остановила другая наша теннисистка Вероника Кудерметова, после того как проиграла чемпионке Australian Open-2018 в первой партии под ноль (0:6, 6:3, 6:3).

Накануне состоялся и еще один матч с участием россиянки и экс-первой ракетки мира - Виталии Дьяченко и Серены Уильямс. С учетом побед Кудерметовой и Анастасии Потаповой, которая на старте выбила из борьбы немку Анжелику Кербер, к персоне Дьяченко - на случай очередной сенсации - было приковано особое внимание.

11 побед на "Ролан Гаррос" одержал испанец Рафаэль Надаль. Рекордсменкой среди женщин является американка Крис Эверт (7 титулов)

Уильямс неожиданно отдала россиянке первый сет. Но потом Серена, к которой все привыкли, вернулась. Итоговый счет встречи 2:6, 6:1, 6:0 в пользу Уильямс-младшей.

Напомним, что Серена Уильямс сыграла всего четыре матча после того, как в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии в январе в трех сетах проиграла чешке Каролине Плишковой (4:6, 6:4, 5:7). Но в Париже Серена уверила журналистов, что сейчас проблемы со здоровьем ее не беспокоят.

- Физически я отлично себя чувствовала. Наконец, я иду на поправку, - отметила Серена.

Несмотря на то что на "Ролан Гаррос" надолго не задержались Дьяченко, а также Кузнецова, Звонарева и Павлюченкова, в женской сетке все еще много россиянок. А вот в мужском турнире после вылета Даниила Медведева и Алексея Ватутина все надежды были связаны с 12-й ракеткой соревнований Кареном Хачановым, который встречался с немцем Седриком-Марселем Штебе.