КХЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/2019

В Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги. По сравнению с прошлогодней, венчавшей юбилейный, десятый сезон, она получилась более компактной, но по-своему насыщенной.

По традиции, имена большинства лауреатов вечера не стали откровением. К примеру, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Никита Гусев, выступавший за питерский СКА. В 62 играх он набрал 82 (17+65) очков.

Снайперскую гонку выиграл тоже армеец, но уже из столичного ЦСКА, Кирилл Капризов. 22-летний форвард за 30 матчей настрелял 30 шайб.

Приз Всеволода Боброва для самой забивающей команды достался СКА (250 шайб в регулярном чемпионате). Среди защитников результативностью блеснул казахстанский канадец Дарен Диц из "Барыса", набравший 53 очка. Это, на секундочку, на балл больше, чем у лучшего бомбардира в "регулярке" чемпионского ЦСКА Михаила Григоренко.

Кстати, свою ответную речь Диц произнес целиком на русском языке без каких-либо шпаргалок. Самым ценным игроком плей-офф оказался вратарь ЦСКА Илья Сорокин. В 20 матчах Кубка Гагарина он одержал фантастические 16 побед.

Впрочем, были номинации, лауреаты которых оставались неизвестными до последнего. Например, лучшим голкипером сезона стал финский вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола. А приз имени Алексея Черепанова, полагающийся лучшему новичку, отошел еще одному представителю вратарской профессии, голкиперу ярославского "Локомотива" 20-летнему Илье Коновалову. "Золотые шлемы", вручаемые хоккеистам, попавшим в символическую пятерку сезона, на этот раз примерили следующие игроки: вратарь Юха Метсола, защитники Даррен Диц и Никита Нестеров (ЦСКА), а также форварды Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Михаил Григоренко (ЦСКА) и Илья Михеев ("Авангард").

Наконец приз за верность хоккею получил форвард ЦСКА 38-летний Александр Попов.

Не осталась без внимания и Женская хоккейная лига. Титул ее лучшего игрока получила Анна Пругова из уфимской "Агидели". Как обычно, в этот вечер чествовались не только хоккеисты. Так, лучшим тренером был назван Игорь Никитин, под руководством которого ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина, а заодно сломал традицию, согласно которой, лучшая команда "регулярки" никогда не брала главный трофей.

А приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю хоккейного клуба достался президенту московских армейцев Игорю Есмантовичу.

Награды нашли и лучших судей сезона. "Золотой свисток" получили Алексей Раводин и линейный рефери Глеб Лазарев.

Новшеством этого сезона стала награда бесценному болельщику. На нее могли претендовать наиболее активные пользователи сайта и приложения КХЛ. Причем этот приз болельщик должен был разделить с бесценным игроком, хоккеистом, который чаще других признавался бесценным по итогам матчей лиги. В итоге, лауреатами премии стали Софья Морозова и Кирилл Капризов.