КХЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/2019

Новости

В Сирии опасаются химатаки террористов с заминированными машинами 22:56
На Украине исчезли серверы с секретной информацией СНБО 22:52
Экс-глава Генштаба Украины рассказал, как Крым едва не "деоккупировали" 22:23
Сирийская армия отбила атаку боевиков на населенный пункт в Хаме 22:23
В Москве велосипедист попал в массовое ДТП 21:56
В Москве прошла третья волна публичных слушаний по проектам реновации 21:45
СМИ: Как минимум 20 человек стали жертвами ДТП в Мали 21:29
На Украине 16 школьников госпитализированы после ДТП с микроавтобусом 20:51
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс 20:44
СМИ: Россиянкой на видео со Штрахе оказалась студентка из Боснии 20:31
Экс-глава Росграницы Безделов стал фигурантом нового уголовного дела 20:23
В Гидрометцентре опровергли информацию о торнадо и смерчах в Москве 20:18
Россияне Хачанов и Блинкова вышли во второй круг "Ролан Гаррос" 19:53
В центре Петербурга появилось второе "общественное пианино" 19:31
Три жительницы Ростова задержаны за убийство мужчины 19:30
Житель Волгоградской области задержан за попытку сжечь сожительницу 19:29
В Kia и Hyundai прокомментировали жалобу в адрес краснодарских судов 19:16
Экс-главе ФСИН Реймеру отказали в досрочном освобождении 19:14
МИД: РФ обеспокоена появлением фейковых материалов о химатаках в Идлибе 19:10
Российский сотрудник ООН получил серьезные травмы головы в Косово 19:10
В Совфеде ответили на инициативу Волкера по переговорам с РФ 19:10
В Госдуме назвали последствия возвращения Саакашвили гражданства Украины 18:59
Фанаты "Игры престолов" определили "короля второго плана" 18:59
Генсек ООН примет участие в ПМЭФ-2019 18:58
Российские авиакомпании за четыре месяца 2019 г. увеличили перевозки на 12% 18:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 21:55
Рубрика: Спорт

КХЛ назвала лучших по итогам сезона 2018/2019

Текст: Илья Соболев
В Барвихе прошла церемония закрытия 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги. По сравнению с прошлогодней, венчавшей юбилейный, десятый сезон, она получилась более компактной, но по-своему насыщенной.
Фото: Михаил Синицын/ РГ Фото: Михаил Синицын/ РГ
Фото: Михаил Синицын/ РГ

По традиции, имена большинства лауреатов вечера не стали откровением. К примеру, лучшим бомбардиром регулярного чемпионата стал Никита Гусев, выступавший за питерский СКА. В 62 играх он набрал 82 (17+65) очков.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
Квартальнов сменил Билялетдинова у руля "Ак Барса"

Снайперскую гонку выиграл тоже армеец, но уже из столичного ЦСКА, Кирилл Капризов. 22-летний форвард за 30 матчей настрелял 30 шайб.

Приз Всеволода Боброва для самой забивающей команды достался СКА (250 шайб в регулярном чемпионате). Среди защитников результативностью блеснул казахстанский канадец Дарен Диц из "Барыса", набравший 53 очка. Это, на секундочку, на балл больше, чем у лучшего бомбардира в "регулярке" чемпионского ЦСКА Михаила Григоренко.

Кстати, свою ответную речь Диц произнес целиком на русском языке без каких-либо шпаргалок. Самым ценным игроком плей-офф оказался вратарь ЦСКА Илья Сорокин. В 20 матчах Кубка Гагарина он одержал фантастические 16 побед.

Впрочем, были номинации, лауреаты которых оставались неизвестными до последнего. Например, лучшим голкипером сезона стал финский вратарь уфимского "Салавата Юлаева" Юха Метсола. А приз имени Алексея Черепанова, полагающийся лучшему новичку, отошел еще одному представителю вратарской профессии, голкиперу ярославского "Локомотива" 20-летнему Илье Коновалову. "Золотые шлемы", вручаемые хоккеистам, попавшим в символическую пятерку сезона, на этот раз примерили следующие игроки: вратарь Юха Метсола, защитники Даррен Диц и Никита Нестеров (ЦСКА), а также форварды Тему Хартикайнен ("Салават Юлаев"), Михаил Григоренко (ЦСКА) и Илья Михеев ("Авангард").

Наконец приз за верность хоккею получил форвард ЦСКА 38-летний Александр Попов.

КХЛ установила новый рекорд посещаемости

Не осталась без внимания и Женская хоккейная лига. Титул ее лучшего игрока получила Анна Пругова из уфимской "Агидели". Как обычно, в этот вечер чествовались не только хоккеисты. Так, лучшим тренером был назван Игорь Никитин, под руководством которого ЦСКА впервые завоевал Кубок Гагарина, а заодно сломал традицию, согласно которой, лучшая команда "регулярки" никогда не брала главный трофей.

А приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю хоккейного клуба достался президенту московских армейцев Игорю Есмантовичу.

Награды нашли и лучших судей сезона. "Золотой свисток" получили Алексей Раводин и линейный рефери Глеб Лазарев.

Новшеством этого сезона стала награда бесценному болельщику. На нее могли претендовать наиболее активные пользователи сайта и приложения КХЛ. Причем этот приз болельщик должен был разделить с бесценным игроком, хоккеистом, который чаще других признавался бесценным по итогам матчей лиги. В итоге, лауреатами премии стали Софья Морозова и Кирилл Капризов.

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спорт Хоккей Игроки и тренеры Чемпионат КХЛ 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо