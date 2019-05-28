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28.05.2019 22:12
Рубрика: Спорт

Минус "Слован"

КХЛ подтвердила исключение словацкого клуба
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 114(7872)
Во вторник в Барвихе состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги, на котором были подведены итоги сезона 2018/2019, а также намечены планы на предстоящий.

По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, минувший сезон по разным параметрам получился прорывным. Например, стал рекордным по средней посещаемости (6603 зрителя за матч).

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Что касается других цифр, клубы впервые провели по 62 матча в регулярном чемпионате. В ближайшее время это число сокращаться не будет. Даже несмотря на то, что в сезоне 2019/2020 клубов станет меньше на один. В беседе с журналистами Чернышенко подтвердил, что лигу покидает братиславский "Слован".

- Лига начала официальные юридические процедуры по исключению "Слована" из состава КХЛ. Нужно понимать, что спонсоры, в числе которых были и российские, были готовы выполнять свои обязательства в полном объеме, но клуб не продемонстрировал способность менеджмента при отсутствии поддержки в стране решить проблемы с долгами, - подчеркнул президент КХЛ.

Фото: РИА Новости
Дмитрий Чернышенко - о сокращении КХЛ, потолке зарплат и хоккейном бизнесе

Какие в связи с этим изменения претерпит календарь, а также состав дивизионов станет известно 4 июля на специальной презентации. Но уже сейчас ясно, что омский "Авангард", проводивший в этом сезоне домашние матчи в Балашихе, сохранит "прописку" в Восточной конференции, а, к примеру, нижегородское "Торпедо" вернется на Запад.

Что касается других итогов, лига представила обновленный рейтинг клубов, составляемый на основе восьми параметров, начиная от спортивных результатов и кончая финансовыми показателями. По результатам сезона 2018/2019 его возглавил финский "Йокерит". 

Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Слован"
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