КХЛ подтвердила исключение словацкого клуба

Во вторник в Барвихе состоялось совещание руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги, на котором были подведены итоги сезона 2018/2019, а также намечены планы на предстоящий.

По словам президента КХЛ Дмитрия Чернышенко, минувший сезон по разным параметрам получился прорывным. Например, стал рекордным по средней посещаемости (6603 зрителя за матч).

Что касается других цифр, клубы впервые провели по 62 матча в регулярном чемпионате. В ближайшее время это число сокращаться не будет. Даже несмотря на то, что в сезоне 2019/2020 клубов станет меньше на один. В беседе с журналистами Чернышенко подтвердил, что лигу покидает братиславский "Слован".

- Лига начала официальные юридические процедуры по исключению "Слована" из состава КХЛ. Нужно понимать, что спонсоры, в числе которых были и российские, были готовы выполнять свои обязательства в полном объеме, но клуб не продемонстрировал способность менеджмента при отсутствии поддержки в стране решить проблемы с долгами, - подчеркнул президент КХЛ.

Какие в связи с этим изменения претерпит календарь, а также состав дивизионов станет известно 4 июля на специальной презентации. Но уже сейчас ясно, что омский "Авангард", проводивший в этом сезоне домашние матчи в Балашихе, сохранит "прописку" в Восточной конференции, а, к примеру, нижегородское "Торпедо" вернется на Запад.

Что касается других итогов, лига представила обновленный рейтинг клубов, составляемый на основе восьми параметров, начиная от спортивных результатов и кончая финансовыми показателями. По результатам сезона 2018/2019 его возглавил финский "Йокерит".