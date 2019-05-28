Китай не потерпит попыток сдерживания его развития

На днях высокопоставленный чиновник Государственного комитета КНР по делам развития и реформ заявил, что Китай в качестве крупнейшей в мире страны-поставщика редкоземельных элементов, всегда продвигает развитие редкоземельной индустрии, придерживаясь курса открытости, координирования и общего использования. Однако китайский народ не потерпит, чтобы экспортируемые из Китая редкоземельные элементы использовались для сдерживания его развития.

Остановившись на китайско-американских торговых трениях, этот чиновник вновь подчеркнул, что производственные цепочки Китая и США взаимосвязаны на очень высоком уровне, имеют большую взаимодополняемость. В подобных случаях сотрудничество приносит взаимную выгоду, а противостояние приведет к убыткам с обеих сторон. В торговой войне нет победителей.