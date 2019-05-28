В мае в Москве официально начал работу первый в Восточной Европе Университет гамбургерологии "Макдоналдс". Он позволит воспитывать будущих руководителей российского подразделения корпорации, которые к тому же получат дипломы международного образца.

89 процентов директоров предприятий "Макдоналдс" начинали свою карьеру в компании с позиции обычного члена бригады, совмещая при этом работу с учебой. С открытием корпоративного университета внутренняя "кузница кадров" должна выйти на следующий уровень. Она даст компании еще один инструмент, чтобы привлечь перспективную российскую молодежь, а сотрудникам - дополнительную возможность карьерного роста, доступ к инновационным образовательным технологиям мирового уровня и багаж актуальных знаний.

Обучение для повышения

Когда красная ленточка перед дверями нового кампуса корпоративного университета была перерезана, генеральный директор "Макдоналдс" в России Марк Карена назвал открытие такого учебного заведения особой вехой. И это были не просто торжественные слова. "Макдоналдс" работает в 120 странах мира, но собственный университет принимает студентов лишь в восьми из них. Hamburger University базируется в Чикаго (США), Токио (Япония), Сан-Паулу (Бразилия), Лондоне (Великобритания), Мюнхене (Германия), Шанхае (Китай), Сиднее (Австралия), а теперь и в Москве. За время своей работы университет подготовил к руководящим позициям в ресторанном бизнесе больше 360 тысяч выпускников.

Прежде российских менеджеров "Макдоналдс" готовил в собственных учебных центрах, а при выдающихся успехах их могли отправить на стажировку за границу. Но исходя из темпов развития расширяющейся сети общественного питания квалифицированных кадров для обеспечения этого процесса нужно будет еще больше. Только в 2019 году "Макдоналдс" планирует увеличить численность штата до 55 тысяч человек. Это значит, что более 2000 сотрудников в этом году пойдут на повышение. Около 200 из них станут директорами предприятий.

- Средний возраст директоров предприятий "Макдоналдс" в России - всего 28 лет, - констатирует Марк Карена. - На рынке очень немного компаний, которые позволяют уже в этом возрасте управлять бизнесом с ежегодным оборотом в 200 миллионов рублей и руководить коллективом из 100 сотрудников. В подготовку каждого из директоров "Макдоналдс" инвестирует не менее 2 000 часов обучения.

Знания, полученные в корпоративном университете "Макдоналдс", применимы не только внутри сети: они вполне конвертируемы и в рамках систем профессионального образования разных стран. В Великобритании и США, например, программы Университета гамбургерологии признаются высшими и средними учебными заведениями к зачету для получения ученой степени. А в России учебные программы университета пройдут государственное лицензирование как программы переподготовки по специализации "директор предприятия питания" и программы повышения квалификации по различным дисциплинам.

- Все наши программы построены на развитии лидерских качеств и раскрытии потенциала каждого обучающегося, - подчеркивает вице-президент по развитию человеческих ресурсов и обучению "Макдоналдс" в России и Восточной Европе Татьяна Ясиновская. - Мы используем самые современные технологии, которые дают огромное преимущество для студентов: пройти программу обучения можно тогда, когда сотруднику это наиболее удобно. Таким образом, возможно создать свой персональный план развития карьеры. Доступ по всем материалам есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Стандарты и особенности

В "Макдоналдс" убеждены: новый университет в России соответствует абсолютно всем корпоративным стандартам. Потенциальные абитуриенты и выпускники университета в разных странах тоже очень похожи между собой.

Студенты Университета Гамбургерологии. Фото: Александр Забегин

- И в России, и в мире для большинства наших сотрудников работа в "Макдоналдс" является их первым трудовым опытом, - констатирует вице-президент корпорации McDonald’s по HR Дэвид Фэйрхерст. - А прием человека без опыта работы накладывает на работодателя повышенные обязательства.

По словам Дэвида Фэйрхерста, в корпорации проведено глобальное исследование и выявлена своеобразная иерархия того, что молодому человеку важно при первом трудоустройстве.

- Во-первых, когда работа как таковая есть - это гораздо лучше, чем когда ее нет.

Во-вторых, работа в команде для молодого человека, как правило, интереснее и важнее, чем индивидуальная. И, наконец, оптимальной является работа в команде при взаимодействии с посетителем, - рассказывает Дэвид Фэйрхерст. - На уровне статистики сочетание этих трех факторов является хорошей предпосылкой для успешного построения карьеры. Кроме того, исследование выявило пять навыков, которые человек может получить только на работе и нигде больше: деятельность в команде, тайм-менеджмент, коммуникация, клиентоориентированность и бизнес-этика.

Успешность карьеры молодого специалиста, считают в "Макдоналдс", напрямую зависит от степени обладания этими навыками, и это общая закономерность для разных стран мира. При этом российская молодежь не менее амбициозна и трудолюбива, чем их ровесники, к примеру, в крупных европейских странах. Однако есть и "особенности национальной кадровой политики"…

- Отличительной чертой наших российских сотрудников можно назвать гостеприимство, которое является неотъемлемой частью русской культуры, - отмечает Марк Карена. - Я часто говорю сотрудникам наших предприятий, чтобы они общались с посетителями так, как они принимают гостей у себя дома. Поскольку мы внедряем новые формы обслуживания - к примеру, возможность получить свой заказ за столиком, у нас появляются сотрудники в особой униформе - "лидеры гостеприимства", и со временем мы планируем сделать более размытой разницу между предприятиями быстрого обслуживания и классическим ресторанным сервисом.

Новые возможности

В 2019 году в обучение новых сотрудников "Макдоналдс" планирует вложить 250 миллионов рублей. Помимо собственного корпоративного университета компании это, например, особые возможности для тех, кто работает и уже учится в каком-либо вузе: логично помогать в развитии тем, кто уже показал, что стремится к этому. Например, если студент с отличием закрывает сессии и безупречно работает, то "Макдоналдс" выплачивает ему именную стипендию. Причем неважно, какую именно специальность и вуз он выбрал для себя. Эта программа работает с 2001 года, и с тех пор такую стипендию получили более 4500 студентов.

Знания, которые студенты получают - в своем либо в корпоративном вузе, - многие из них могут применить прямо на месте работы. С 2017 года в "Макдоналдс" запущена программа "Растим таланты". Она позволяет пройти практику по своей будущей специальности в центральном офисе компании. В апреле 2019 года в рамках "Дня карьеры "Макдоналдс", проходившем в интеллектуальном центре бизнес-школы Сколково, проводился в том числе и конкурсный отбор кандидатов для участия в ней.

Ежегодно в Университете Гамбургерологии будут учиться около 4000 студентов

Всего в Сколково собрались 1000 лучших сотрудников "Макдоналдс" из 70 городов России, а также топ-менеджмент и представители ключевых поставщиков сети. В компании это событие оценивают как встречу будущего и нынешнего руководства российской сети, где молодежь получила доступ к знаниям и техникам, обычно доступным сотрудникам уровня директоров предприятий и выше.

Согласно данным доклада специалистов Всемирного экономического форума "Профессии будущего", к 2022 году работодатели серьезно изменят свои запросы к кадрам. Тренды будущего в найме - это потребность в персонале с такими качествами, как "восприимчивость к новому и легкая обучаемость", "аналитическое и инновационное мышление", "оригинальность", "творчество", "критическое мышление", "способность к убеждению" и "ведение переговоров". В вузе эти навыки получают не все, а вот удачное место первой работы помогает ими обзавестись. В условиях, когда большинство стандартных действий может быть автоматизировано, такие качества будут необходимы вдвойне. И "Макдоналдс", прекрасно осознавая свою ответственность за будущее молодых сотрудников, становится в этих условиях прекрасным стартовым "плацдармом" для тех, кто в будущем хочет стать настоящим лидером гостеприимства, независимым от прогрессирующего Искусственного Интеллекта.

Справка

В 1961 году в Оак-Бруке, США, начал работу первый в мире корпоративный университет предприятия общественного питания The McDonald’s Hamburger University. С 2018 Hamburger University располагается в Чикаго.