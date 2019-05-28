Косачев: Сакции не помешали приграничному сотрудничеству РФ

Новости

Врач назвал главные правила использования кондиционеров 18:26
В Минске презентовали IT-приложения для II Европейских игр 18:25
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста 18:22
В Кремле заявили об отсутствии новостей по встрече Путина и Трампа 18:19
В Амурской области полицейских заподозрили в избиении мужчины 18:17
В Саратовскую областную больницу доставили раненную топором школьницу 18:15
На Алтае задержан создатель криптовалютной пирамиды 18:12
В Кремле нет ясности по встрече "нормандской четверки" 18:11
В Госдуме назвали ситуацию в Косово правовым беспределом 18:11
Названы самые дорогие арендные усадьбы в России 18:05
Видео: как отреагировали актеры "Игры престолов" на финал сериала 18:05
Эксперты отметили снижение эффективности Twitter-аккаунта Трампа 18:04
Российские угольщики запросили разрешения на экспорт в Украину 18:02
В Гатчине лебедь-вдовец взял на себя воспитание птенца 17:53
Как избежать ошибок при обмене валюты 17:40
Во Львове потребовали от Зеленского говорить только на украинском языке 17:38
Мировые автогиганты пожаловались в ФСБ на краснодарские суды 17:38
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу 17:30
Renault предложила россиянам уникальный кросс-купе Arkana 17:30
Испанский король Хуан Карлос окончательно отойдет от общественной жизни 17:17
Эксперт прокомментировал обострение ситуации в Косово 17:17
В Беларуси повысят прозрачность в работе общественных объединений 17:10
Москвичи выберут районы для электронного голосования 17:07
Chery начала продажу самой доступной версии кроссовера Tiggo 7 17:01
Лукашенко и Назарбаев подтвердили дружественный характер отношений 17:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
Будут ли выплаты по КАСКО, если в аварию попал не вписанный в полис водитель
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
Кому может прийти уведомление о сносе дачи или дома
28.05.2019 17:00
Рубрика: Власть

Косачев: Сакции не помешали приграничному сотрудничеству РФ

Текст: Галина Мисливская
Приграничное сотрудничество России с европейскими соседями развивается, несмотря на западные санкции, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с послами стран ЕС.
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

"Санкционная политика не распространяется на приграничное сотрудничество, - цитирует его РИА Новости. - Соответствующие программы не только не затормозились, а где-то развиваются даже опережающими темпами".

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
Косачев: Правящим элитам в ЕС нет нужды объяснять провалы рукой Москвы

Общий объем финансирования программ приграничного сотрудничества составляет более 311 миллионов евро, трансграничного сотрудничества - более 280 миллионов евро, отметил сенатор.

Он также напомнил, что российские парламентарии постоянно совершенствуют договорную базу приграничного и трансграничного сотрудничества. В частности, в прошлом году был ратифицирован документ о финансировании семи совместных программ со странами Балтийского региона.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Россия и Евросоюз
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Задержанный в Косово россиянин освобожден
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Россиян начнут лечить по новым правилам
СК возбудил дело о нападении семиклассника с топором на школьницу
Аномальная жара в Москве может спровоцировать смерчи и торнадо