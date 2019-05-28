Косачев: Сакции не помешали приграничному сотрудничеству РФ

Приграничное сотрудничество России с европейскими соседями развивается, несмотря на западные санкции, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в ходе встречи с послами стран ЕС.

"Санкционная политика не распространяется на приграничное сотрудничество, - цитирует его РИА Новости. - Соответствующие программы не только не затормозились, а где-то развиваются даже опережающими темпами".

Общий объем финансирования программ приграничного сотрудничества составляет более 311 миллионов евро, трансграничного сотрудничества - более 280 миллионов евро, отметил сенатор.

Он также напомнил, что российские парламентарии постоянно совершенствуют договорную базу приграничного и трансграничного сотрудничества. В частности, в прошлом году был ратифицирован документ о финансировании семи совместных программ со странами Балтийского региона.