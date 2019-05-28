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28.05.2019 13:03
Рубрика: Общество

Критерии присуждения вузами ученых степеней изменились

Текст: Мария Агранович

Внесены изменения в порядок самостоятельного присуждения высшими учебными заведениями ученых степеней. Соответствующее постановление опубликовано во вторник на сайте правительства РФ.

Выпускница университета у Главного здания МГУ. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Выпускница университета у Главного здания МГУ. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Выпускница университета у Главного здания МГУ. Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В 2017 году был определен список научных организаций и вузов, которым дали право самостоятельно и без участия Высшей аттестационной комиссии (ВАК) присуждать ученые степени кандидата и доктора наук на основании решения своих внутренних диссертационных советов. Основными критериями отбора стали высокие результаты в научной деятельности, авторитет в вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров высшей квалификации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Что же изменилось? Установлены особые условия для вузов, которые реализуют свои собственные образовательные стандарты по всем уровням высшего образования. Сегодня таких университетов насчитывается 13 - в их числе МГУ, СПбГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана, РАНХиГС, Академия ФСБ и другие. До сих пор здесь применялся единственный критерий: наличие в вузе одного или более диссертационного совета на момент подачи заявления на право присуждать свою степень. Теперь эта норма признана утратившей силу. По мнению разработчиков документа, это обеспечит создание равных условий для всех вузов при рассмотрении вопроса о предоставлении права присуждать свои ученые степени.

Еще одна поправка касается количества аспирантов и магистрантов в общем количестве учащихся. Теперь будут учитываться учащиеся аспирантуры, ординатуры и ассистентуры-стажировки, а магистратуры - нет. Кроме того, само значение этого показателя снизили до уровня "не менее 5 процентов" (ранее - не менее 20%).

Аспирантура в российских вузах может претерпеть серьезные изменения

В качестве еще одного критерия для отбора вузов и научных организаций используется количество научных публикаций в журналах базы данных "Сеть науки" (Web of Science). В постановлении прописано, что теперь будут дополнительно учитываться публикации, индексируемые в международной базе данных Scopus. Эта база данных широко используется в гуманитарных, общественных и экономических науках. Учет таких публикаций дополнительно обеспечит возможность включения в список вузов гуманитарного, общественного и медицинского профилей.

Список вузов, присуждающих ученые степени:

Белгородский государственный национальный исследовательский университет
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации
Московский физико-технический институт (государственный университет)
Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС"
Национальный исследовательский Томский политехнический университет
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ"
Новосибирский национальный исследовательский государственный университет
Российский университет дружбы народов
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина
Южный федеральный университет
Национальный исследовательский университет "МЭИ"
Пермский национальный исследовательский политехнический университет
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Российский химико-технологический университет имени Д.И.Менделеева
Санкт-Петербургский горный университет
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации

Список научных организаций, присуждающих ученые степени:

Объединенный институт ядерных исследований
Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе Российской академии наук
Институт общей и неорганической химии им. Н.С.Курнакова Российской академии наук
Институт химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук

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