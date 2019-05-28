В столице стартовал "Кубок мэра Москвы" по бильярду

На столичной арене "Мегаспорт" на Ходынке состоялось торжественное открытие традиционного, уже восьмого по счету международного турнира "Кубок мэра Москвы" по бильярду. Будут разыграны награды в свободной пирамиде у мужчин и женщин. Общий призовой фонд составляет ровно три миллиона рублей.

Турнир организован Московским союзом бильярдного спорта (МСБС), Департаментом спорта города Москвы, ФГБУ "Редакция "Российской газеты" при поддержке правительства Москвы, под эгидой Международной конфедерации Пирамиды и Федерации бильярдного спорта России. "Кубок мэра" 2019 входит в международный календарь и параллельно является вторым по счету в нынешнем сезоне этапом Кубка мира.

Отметим, что ранее "Кубок мэра Москвы" проводился в спорткомплексе "Олимпийский", а сейчас турнир сменил прописку, приучая любителей бильярдного спорта к новому маршруту. Всего в престижных соревнованиях примут участие 141 спортсмен (98 мужчин и 43 женщины) из девяти стран. Это Россия, Армения, Белоруссия, Испания, Киргизия, Латвия, Молдавия, Узбекистан и Украина. В российской столице собрались все сильнейшие в представленных дисциплинах. Всего за награды сразятся 13 чемпионов мира разных лет. У мужчин это Никита Ливада, Дмитрий Белозеров, Леонид Швыряев, Юрий Пащинский, Эдуард Галиянц, Иосиф Абрамов, Сергей Крыжановский, Александр Чепиков, Дастан Лепшаков, Каныбек Сагынбаев. У девушек - главный фаворит, неоднократный победитель столичных "Кубка Мэра" и "Кубка Кремля" Диана Миронова, а также Ольга Милованова и Дарья Михайлова.

"Кубок мэра Москвы" из года в год продолжает сохранять свой демократичный статус. Турнир по регламенту является открытым. Принять участие в соревнованиях может любой желающий, независимо от своих прежних заслуг в бильярде, иных спортивных регалий и возраста.

Заявленный трехмиллионный призовой фонд остается одним из самых больших среди российских бильярдных турниров. На этот раз 1,75 млн рублей пойдут на выплату отличившимся участникам мужских соревнований, девушки распределят между собой 1,25 млн руб. Если точнее, то победитель у представителей сильного пола получит чек на 350 тысяч рублей, серебряный призер - 180 тысяч, обладатель "бронзы" - 130 тысяч. В женском турнире эти цифры соответственно такие - 250, 130 и 95 тысяч. Денежное вознаграждение в разных размерах предусмотрено для тех участников, кто в итоговых классификациях попадет в топ-32.

Проведение финальных встреч запланировано на ближайшую субботу, первый день календарного лета и июня, с 11 часов утра и примерно до 15.30. Поединки соревнований можно смотреть ежедневно в прямом эфире на официальном сайте Московского союза бильярдного спорта. Заметим, что игры основного раунда плей-офф у мужчин проводятся до шести побед в отдельно взятых партиях, а у девушек - до четырех выигрышей. Но есть и нюансы, связанные с телевизионным форматом финалов. Они особо оговорены регламентом. Допускается ограничение времени поединков, чтобы общая продолжительность бильярдной дуэли между оппонентами не превышала полутора часов.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"