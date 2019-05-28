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28.05.2019 20:16
Рубрика: Экономика

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Куда качнет цену нефти этим летом
Текст: Александра Воздвиженская
Российская газета - Федеральный выпуск № 114(7872)
Средняя мировая цена нефти грядущим летом имеет все шансы сохраниться на том же уровне, что и сейчас - около 70 долларов или даже подрасти. Однако перед этим котировки могут ожидать "американские горки". Торговый конфликт между США и Китаем, противостояние США и Ирана, изменение прогнозов мировой экономической активности - все эти факторы успешно уравновешивают цену нефти, но биржи не застрахованы от периодических провалов, как случившийся на прошлой неделе. Однако править бал будет сделка ОПЕК+.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, с 20 по 24 мая баррель Brent подешевел на шесть долларов - до менее 68. Катализатором падения стал обмен американской и китайской сторонами жесткими заявлениями по поводу торговых споров. Любые подвижки на этом поле тревожат инвесторов. Негативный эффект быстро себя исчерпал: в начале этой недели цена Brent стабилизировалась в коридоре 68-70 долларов. Причина в том, что Китай, как сообщила газета WSJ, отказалась от иранских нефтяных поставок.

Геополитика способна управлять объемом предложения нефти на мировом рынке

"На данный момент мы сохраняем оптимистичный взгляд на нефть и считаем, что котировки продолжат восстановление к уровням выше 70 долларов с наступлением лета", - говорит главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. До заседания ОПЕК+ 25-26 июня котировки могут сильно колебаться, это же событие станет "отправным пунктом", который позволит определить среднесрочный вектор движения цен.

Фото: iStock
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Первый сценарий - продление сделки ОПЕК+ до конца года с перевыполнением условий, как сейчас, говорит Покатович. Вероятность - 40-45 процентов, ожидаемый уровень цен - 74-77 долларов. Второй сценарий - ОПЕК+ "ослабляет гайки", то есть возвращается к стопроцентному выполнению условий вместо перевыполнения. Вероятность сценария та же, но цена более стабильная - 70 долларов. Третий сценарий - завершение сделки в случае геополитической напряженности и падение цен до 50-55 долларов. Вероятность - 10-20 процентов.

Геополитика исключает с рынка весьма масштабный объем предложения - до трех миллионов баррелей в сутки, оценивает Антон Покатович. Это затрудняет принятие решений, оказывающих влияние на средне- и долгосрочную перспективу рынка. К таким решениям относится и вопрос продления сделки ОПЕК+ в июне, заключает эксперт.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/ Александра Воздвиженская
Экономика Отрасли Нефть и газ Цена на нефть
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